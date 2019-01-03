Tazesi ayrı kurusu apayrı..

Pankreas bezi'nin gereği gibi çalışmasına yardımcı olur. Şeker hastalığını önler ve kandaki şeker miktarını düşürür. İdrar tutukluğunu giderir. Albümini düşürür. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Karaciğer yetersizliğini tedavi eder. Kalbi ve böbrekleri kuvvetlendirir. Kalp çarpıntılarını giderir. Zehirlenmelerden sonra yenilecek olursa; çabuk iyileşmeyi sağlar. Fasulye pişirilirken, pişirme suyunu en azından 2-3 kere değiştirmek gerekir.

Yeşil halde iken “Çalı Fasulyesi, Ayşe Kadın Fasulyesi gibi isimlerle adlandırılan çeşitleri vardır. Kurutulmuş halde de “Dermason, Horoz, Boncuk, Şeker (İspir, Hortik), Göbekli, Börülce (Karnıkara), Dombay Fasulyesi” diye adlandırılan çeşitlere sahiptir.

Barbunya fasulyenin ayrı bir farklı türüdür. Karnıkara, tohumun göbek kısmının siyah renkli olmasından dolayı bu adı alır.

Dombay, manda anlamına gelir ve bu tür fasulye -manda gibi- aşırı iri olduğundan bu ad verilmiştir. Ancak zaman içinde Bombay fasulyesi, Bomba fasulyesi gibi adlar da kullanılabilmektedir. Hatta "Bombay fasulyesi" galat-ı meşhur olmuştur.

Soya fasulyesi ise yemeği yapılan bu fasulye çeşitlerinden farklı olarak sucuk, salam, sosis, hazır köfte gibi et ürünleri başta olmak üzere diğer gıda ürünlerine dolgu amacıyla katılarak maliyeti düşürmek için kullanılır. Yağı çıkarılır. O apayrı bir bahis..

Ne kalp hastalığı kalır ne de kolesterol

Kuru fasulye kalp damar hastalıklarının düşmanı. Kolesterol ve şekere iyi geliyor. Dahası ete eşdeğer. Etlisi artık nasıl, varın siz düşünün..

Protein ve anorganik tuzlar bakımından çok zengin olan kuru fasulye, kemik yapısının güçlenmesine de yardımcı oluyor. Sinirleri de kuvvetlendirir.

Romatizma, siyatik ve böbrek rahatsızlıklarına karşı ilaç etkisi var kurunun...

Bir marangoz ‘kuru’ ile 6 ayda 38 kilo vermiş!

Bizdeki mis kuru fasulye nerede.. Konservesiyle üstelik

İngiltere’de 28 yaşında bir marangozun, 6 ay uyguladığı kuru fasulye diyetiyle 38 kilodan fazla vermesi hayret uyandırdı.



İngiltere medyasının haberine göre, Haverhill kentinden James Skeates adlı kişi, günde en az iki büyük konserve kuru fasulye yiyerek 133 kilodan 95 kiloya inmeyi başardı.

Mart’ta yerel bir zayıflama kuruluşuna yazılan ve aç kalmadan ayda 6 kilo vererek hedef kilosuna ulaşan Skeates, şimdi artık 3 yaşındaki kızı ve 10 aylık oğluna gerekli ilgiyi göstermesini sağlayacak enerjisi bulunduğunu söyledi.

Günde iki büyük kutu kuru fasulye açtığını, bunları işte ve evde fırınlanmış kabuklu patates, kepekli ekmek ve makarna ile yediğini belirten genç marangoz, ‘Hiç aç kalmadım, ama kilo vermeye devam ettim. Sürekli kuru fasulye yemek bende bir sorun yapmadı, ancak kısa süre önce biraz gaz sıkıntısı çektim’ diye konuştu.

Isabel Hooley adlı bir diyetisyen ise kuru fasulyenin sağlıklı ve dengeli bir gıda olduğunu, ancak günde bir porsiyondan fazla önermediklerini belirterek, ‘Kuru fasulye düşük kalorilidir, mesela peynirli tost yerine yerseniz, kilo verirsiniz’ diye konuştu.

Mayıs’tan Eylül sonuna kadar el emeği

Kuru fasulye sofralarımıza gelinceye kadar çok meşakkatli bir yoldan geçer. Mesela birçok lüks restoranın vazgeçemediği çok özellikli bir ürün olan İspir (Hortik) Fasulyesi bölgenin makineli tarıma uygun olmaması nedeniyle çok zor şartlar altında üretilmektedir. Mayıs’tan Eylül ayına kadar verilen tüm çabalar insan emeğine dayanmaktadır.

Çok narin bir yapıya sahip olması nedeniyle ürünün ayıklanmasında kesinlikle makine kullanılamamaktadır. Bu ise ürünün elde edilmesinde harcanan emeğin ne kadar değerli olduğunun en önemli kanıtı olsa gerek.