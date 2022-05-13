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Kadın - Aile Taze kekikli domatesli makarna tarifi!
Kadın - Aile

Taze kekikli domatesli makarna tarifi!

Farklı makarna sosu tarifi | Taze kekik ile makarna sosu yapmak isteyenler "Kekikli makarna sosu nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kekikli makarna nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-05-13 15:16:00 -
Taze kekikli domatesli makarna tarifi!

Taze kekikler tezgahlarda yerleri almaya başladı. Salatalarda kullanabileceğiniz taze kekikle ayrıca şahane makarnalar da hazırlayabilirsiniz. İşte, taze kekikli makarna tarifi...

Taze kekikli domatesli makarna tarifi!

Malzemeler:

  • 1 paket makarna
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 4-5 dal kekik
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Kekikli domatesli makarna nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içerisine bol su ve tuz koyup kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya makarnayı atın.

Bu arada siz 2 adet domatesi rendeleyin.

Bir tavaya zeytinyağı ve rendelediğiniz domatesi alıp soteleyin.

Bu aşamada arzu ederseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz.

Domatesin ardından kekik yaprakları, tuz ve salçayı ilave edin.

Kaynayan makarnanın suyundan biraz alıp sosa ekleyin.

Makarnayı süzdükten sonra sosu üzerine gezdirin ve tüm makarna sosa bulanıncaya kadar karıştırın.

Afiyet olsun.

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