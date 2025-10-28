Eleştirinin odağında, Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmişte kullandığı iddia edilen, "Tayyip Erdoğan bir hiçti, biz onu başbakan yaptık, Cumhurbaşkanı yaptık" mealindeki ifadeler vardı. Karahasanoğlu, bu sözlerin siyasi nezaketle bağdaşmadığını ve kavga çıkarmak amacıyla söylenmediğini belirtse de, Davutoğlu ve diğer ayrılan isimlerin siyasi etkisinin bir matematik hesabı ile çürütülebileceğini savundu:

İşte o sözler…

Ahmet Davutoğlu hala o egosunu, hala niye kıramıyor? Tayyip Erdoğan bir hiçti... Ben bunu söylemek istemem ama, bunu söylerken de kavga çıkartmak için söylemiyorum. İnsanlar birbirlerine eski defterlerini açsınlar, saldırsınlar diye söylemiyorum. 'Devlet zordaysa göreve hazırım' diyor Karar gazetesinde Ahmet Davutoğlu. 'Devlet zordaysa göreve hazır.' Bu başlığa da ben katkı sunarım. Bu başlığa da 'Eyvallah' derim. Tabii ki, devlet zordaysa her birimiz koşalım deriz. Ama o başlığın altında şu ifadeler hiç de güzel değil derim. Onun için hatırlatıyorum Ahmet Davutoğlu'nun seçim öncesinde yaptığı 'Tayyip Erdoğan bir hiçti. Biz onun yanındaki arkadaşları onu başbakan yaptık, Cumhurbaşkanı yaptık.' O zaman matematiksel bir hemen problemi çözelim. Ahmet Davutoğlu, yani Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapan ayrıldı. Ali Babacan, Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapan ayrıldı. Diğer isimler ayrıldılar. Saadet Partisi zaten destek vermedi. E Tayyip Erdoğan gene Cumhurbaşkanı seçildi. Demek ki siz değilmişsiniz etkin madde siz değilmişsiniz. Siz Tayyip Erdoğan'ın yanında bir şeyler olan kişilermişsiniz dediğim zaman da bana kimse kızmasın. Çünkü Tayyip Erdoğan siz onu terk etmiş olmanıza rağmen yine size rağmen, siz gidip de yıllardır Tayyip Erdoğan'ın kavga ettiği, mücadele ettiği partiyle işbirliği yaptığınız halde Tayyip Erdoğan sizin topunuzu yendiyse, o zaman Tayyip Erdoğan o seçimi, o milletin karşılığını mutlaka buluyor demektir. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun benim ağırıma giden ifadesini okuyayım. 'Devleti tanıyorum, biliyorum. Bırakmış olduğum 2016 ile herkes şu zamanı kıyaslasın.' Bunu da tolere ederim, diyebilir. 'Görev tanımına bakarım. Şimdi bu dakikadan sonra dikkat edelim. Hukuk, ekonomi, siyaset, bütün bunları reform etmek lazım. Bana denirse ki devlet zorda, devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin şu devleti restore edelim. Hiç tereddüt etmem,' yanıtını verdi. Şimdi bu şık bir cümle değil, kusura bakmasınlar. Şunu demelerini de ben tabii ki düşünmüyorum, teklif de etmiyorum. Ya işte gel pişmanlık dilekçesi ver, e işte üç sayfa beş sayfa, o evvelden söylediğin Gelecek Partisi çatısı altında CHP ile birlikte ittifak yaptığın dönemde söylediğin bütün cümleleri topla, onların hepsinin altına 'bunlardan dolayı pişmanlık duyuyorum' falan filan diye bir şey imzala ki gel Ak Parti'yle birlikte olabilir. Gelecek Partisi çatısı altında bir işbirliği olabilir. Gelecek Partisi'ni bırakıp komple AK Parti'ye geçebilir, onların her birinin formülü ayrıca düşünülür. Böyle bir teklifte de Ahmet Davutoğlu'na bulunmuyorum. Yani bir pişmanlık, tekrar tekrar, binlerce defa pişmanlık... Böyle bir şeye gerek yok. Biz ülke için bir hizmet el birliğiyle yapılmasının lazım. Ya şöyle, CHP'yle nasıl buluşabiliyorsanız, AK Parti'yle de öyle..."