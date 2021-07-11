Tayyib Besi Çiftliği'nde 'kurbanlık' startı verildi

Kurban bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar bayram hazırlıkları için kollarını sıvamış durumda. Vatandaşa en uygun "kurbanlık" hizmetini sunmak isteyen satıcılar da kaliteli bir hizmet için seferber olmuş durumda.

Bunlardan birisi de İstanbul Ömerli'de 80 dönümlük alanda kurban hizmeti veren Tayyib Besi Çiftliği.

Tayyib Group çatısı altında faaliyette bulunan çiftlik Çekmeköy sınırları içerisinde yer alıyor. 10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli ve son sistem ekipmanlarıyla hizmet sunan çiftlik, Kurban Bayramı öncesi bütün hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Pandemi koşullarına uygun kesim hizmeti

Bayrama sayılı günler kala vatandaşa daha iyi hizmeti sunabilmek için kolları sıvayan Tayyib Group Hayvancılık Sektör Yöneticileri Yasin Çalışkan ve Abdullah Akyürek sağlıklı ve modern hizmet vermeye kararlı olduklarının altını çiziyorlar.

Doğu ve Güneydoğu'dan buraya gelen büyükbaş hayvanlar için tüm sağlık koşulları sağlanırken sıkı bir kontrole tabi tutuluyor. Modern kesim sistemi ve helal kesim şartlarına uygun bir hizmetin sunulduğu çiftlikte koronavirüs pandemisine uygun düzenlemeler de bulunuyor.

İstanbullulara sağlıklı alanda modern hizmet

Besi çiftliğinde yer alan kasaplar talebe göre kesim hizmeti verirken en uygun şekilde etlerin değerlendirilmesini sağlayacak yöntemlerle de hizmet veriyor. Çiftliğe girişte hijyen koşullarının sağlanması ve hizmet verenlerin tüm hijyen kurallarına riayet etmesi vatandaşların da dikkatini çekmiş durumda.Avrupa standardında hizmet verdiklerinin altını çizen yöneticiler, " Hayvanlarımız gerek aşı gerekse kurbana uygun şartlar taşıyıp taşımadıklarını uzman ekiplerimiz sıkı bir kontrole tabi tutuyor. Hayvanın aşı durumu, yaşı hastalıklı olup olmadığı ve kurban şartları taşıyıp taşımadığı en başından beri sıkı denetime tabi. Bizde asla yanılma olmaz.İstanbullular elini çabuk tutmalı ve bizim tecrübemizden mutlak surette yararlanmalılar" değerlendirmesinde bulunuyorlar

Tüm semtlerden yoğun ilgi var

Tayyib Besi Çiftliği'nde sadece bireysel değil kurumlara yönelik satış da mevcut. Diyarbakır, Erzurum ve Kars başta olmak üzere doğal alanlardan bölgeşye getirilen büyükbaş hayvanlara başta çevre semtler olmak üzere İstanbul'un muhtelif semtlerinden kurbanlık alımı için gelen vatandaşlara rastlanıyor. Getirildikleri bölgelerden frigolu araçlarla taşınan kurbanlıkların İstanbul içi teslimatı da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un hemen her bölgesine teslimat sağlanırken teslimat sürecinde de sağlık ve hijyen kurallarına riayet edilmekte.