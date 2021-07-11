Tayyib Besi Çiftliği'nde hijyenik kurban

Tayyib Group Hayvancılık Sektör Yöneticileri Yasin Çalışkan ve Abdullah Akyürek,yaklaşan Kurban bayramı öncesi kurbanlık satışları ve sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

Çalışkan ve Akyürek ortak açıklamalarında vatandaşlara kurban seçimiminin ve kesiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verirken en kaliteli ve en uygun kurbanlık için de kendi besi çiftliklerinin son dönemde ön plana çıkarak halktan büyük bir rağbet gördüğünün altını çizdi.

Her bütçeye uygun hisse satışı mevcut

İstanbul Ömerli'deki Tayyib Besi çiftliğinde hayvanlar yem olarak şişirici ve yağ yapıcı (semizleştirici) herhangi bir yeme maruz kalmıyor. Sadece, buğday kırması yedirerek etin en lezzetli ve kaliteli hale gelmesi amaçlanıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki besi çiftliklerinden yaklaşık 25 yıldır en iyi danaların toplanıyor olması ise çiftliği tercih nedeni yapıyor.

Çiftlikte her bütçeye uygun dana ve hisse satışı bulunuyor.

Geniş alanda kesim hizmeti sunuyor

Çiftliğin kullanım alanı 80 dönüm.Pandemi koşulları da düşünülerek alanlar düzenlenirken hijyen koşulları sağlanarak vatandaşların herhangi bir kalabalık oluşturmamasına yönelik uygulamalar devreye alınmış durumda. Alanın geniş olması ile birlikte yığılmaların da önüne geçiliyor.Çiftliğin bünyesinde yer alan kesim hane 500 dana kesme kapasitesine sahip.Kovid düzenlemelere göre bu sayıda ayarlamalar yapılıyor. Kurbanı olan müşterilerle randevu usulüyle kesim yapılarak kalabalık dan da kurtulunmuş olunuyor.

Kasaplara da kovid testi yapılıyor

Tayyib Besi Çiftliği'nde kasaplara bayrama bir hafta kala kovid testleri yapılıyor. Hayvanlara tek tek bakılarak kurban vasfı taşıyanlar çiftliğe alınıp, en ince ayrıntılar düşünülerek, gözden kaçırılmadan kontroller sağlanıyor.Müşteriyi aldatmaya yönelik gerek lezzet gerekse yem konusunda asla taviz verilmediği yönünde yetkililerin titiz yaklaşımı var.

Kurbana kadar seçilen kurbanın kurban vasfını yitirmesine neden olabilecek herhangi bir sakatlık (ayak kırılması, boynuz kırılması..vb) yahut ölüm gibi durumlarda müşteriye aynı ayarda başka bir dana ile değiştirebilme imkanı sunuluyor

Veterinerler her danayla tek tek ilgilenip gerekli aşı ve bakımlarını yapıyor. Bunları yaparken kıyafet ve gerekli malzemeler tam teşkilat giyiliyor.Kesim günü maske, bone, eldiven ve tulumlarını giyinan kasaplar bayrama kadar testlerini yaptırmış oluyorlar. Tam teşekküllü hijyen şartları kusursuz uygulanmakta.

"Bizim için önemli olan müşterinin memnuniyeti"

Tayyib Besi çifliği yetkilileri, "Kurulduğumuz günden bugüne kadarki hedef ve gayemiz müşterilerimizin memnuniyeti. Bu sene de malum virüsten dolayı kesim hane kapasitemizi salgın koşullarına göre kurguladık. Vatandaşın sağlığı ve memnuniyeti bizim izin ilk öncelik. Kurban bayramını sağlıklı bir şekilde atlatmak ve hizmetteki memnuniyetten taviz vermeden söz konusu süreci başarılı şekilde yönetmek arzumuzdur" değerlendirmesinde bulundular.

Vatandaşların kurban seçerken kurban vasfını taşıyıp taşımadığını kontrol etmelerinın şart olduğunu söyleyen yetkililer

Kurban bayramının yılda bir kere yaşandığını, kurbanı et olarak değil de Allah rızası için bir ibadet olduğu fikrinde mutabık kalmanın esas olduğunu vurguladılar.