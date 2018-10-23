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Tatlandırıcıların zararlarını biliyor musunuz?

Kimi zayıflamak, kimi şeker hastalığı yüzünden tatlandırıcı kullanıyor.

23 Ekim 2018 Salı 18:00
Tatlandırıcıların zararlarını biliyor musunuz?

Şeker yerine kullanılan tatlandırıcı çeşitlerinin birbirinden farklı özellikleri ve etkileri var. "Peki tatlandırıcıların zararları var mı?" Şeker yerine tatlandırıcı kullanmak çözüm değil. Şeker yerine tatlandırıcı kullanmayı düşünüyorsanız, başka bir tuzağa düşmüş olursunuz.

Kanserojen

Tatlandırıcıların da vücuda ciddi zararları var. Mesela Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), içinde sakarin bulunan her türlü gıda maddesinin üzerine "Sağlığa zararlıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde kansere yol açmıştır" ibaresinin konmasını şart koştu. Aspartam ve sukraloz gibi diğer tatlandırıcılardan da yan etkileri sebebiyle uzak durulmalı. Ama maalesef hiçbirinin üzerinde "zararlıdır" uyarısı yoktur.

ŞEKERİN DE TADI KAÇTI!

Kuşkusuz tatlandırıcılar laboratuvar ürünüdür. Asla doğal şeker gibi olamaz. Gerçi şimdi doğal şeker bulmak da başlıbaşına bir problem. Şeker, sonuçta fabrikasyon, rafine bir ürün. Onu kabullendik de daha kötüsü bir sürü satkı maddesi katılanı, mısır şurubu kullanılanı var. Berbat bir durum! Onun o hale gelebilmesi kimyasal işlemler sonucu. Ve maalesef kimyasal çalışma ürünü “katkı maddeleri” bazısı bilinen ve önlenemiyen, bazısı ise bilinmeyen zararlar barındırıyor. Bu sebeple tatlandırıcının toksik, teratojenik, kanserojenik etkileri olmaması gerekir. Gerekir ama..

Sakarin: Bizde en çok bilinen yapay tatlandırıcı “Sakarin”dir. “Toluen” denen kimyasaldan yapılmaktadır. Çay şekerinden 300-400 kat fazla tatlı olduğu bulunmuştur. Amerika’nın şu sürekli eleştirilen ama bu işlerde dünya çapındaki tek onay kuruluşu olan Food and Drug Administration (FDA) 1977 yılında fazla sakarin tüketiminin hayvanlarda üriner sistem kanserine sebep olduğunu belirtince sakarin yasaklandı. Ancak daha sonra ABD Tıp Konseyi günde sadece 2,5 mg alınmasının mahzuru olmadığını açıklayınca toptan yasaklama kaldırıldı. Yine de araştırmalarda epitel dokuya zarar verdiği bulunmuştur. Ayrıca hamile annelerin kullanımında yasak devam ediyor.

ASpartam: Şekerden 180 kat daha tatlandırıcı olan aspartam 90 civarında ülkede kullanılıyor. “Light” içeceklere katılıyor. Bu tür meşrubatların tehlikesine sık sık vurgu yapılıyor. Kullanma dozajı 50 mg/kg/gün olarak belirlenmiştir. Fakat o da tıp dünyasında kara listede..

Sorbitol: Bu bir şeker alkolüdür. Hazımsızlık, gaz ve ishale sebep olabiliyor. Şeker hastalarının kan şekerini hızla yükseltiyor. Fabrikalar az da olsa şekerlemeler, ciklet, jöle yapımında kullanıyor..

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:00
  1. tatlandırıcı
  2. tatlandırıcı zararlı mı

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