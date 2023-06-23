Tatil öncesi en çok şikayet edilen konular belli oldu

Şikayetvar, tüm Türkiye’nin tatil hazırlığı yaptığı şu dönemde tur operatörleri, ulaşım firmaları, online bilet siteleri, araç kiralama firmaları ve otellerle ilgili en çok şikayet edilen konuları inceledi. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre sektörlerin tatil döneminde en çok şikayet edilen konuları şöyle sıralandı:

Tur operatörlerinde yaşanan şikayet konuları:

• Ani fiyat artışlarının olması

• Rezervasyon yaparken sıkıntı yaşama ve para iadesini alamama

• İşlem yapıldıktan sonra fiyat değişikliğinin olması, haber verilmeden turun iptal edilmesi ve para iadesinin yapılmaması

• Tur içerisinde olan yerlere gidilmeme, hizmetin eksik verilmesi ve rehberin yeterli bilgiye sahip olmaması

• Yurt dışı gezilerinde vize sorunu yaşanması

Tatil döneminde kara, deniz ve hava ulaşımında en çok şikayet edilen konular:

• Ücretlendirmenin aniden artması

• Seferlerin habersiz iptal edilmesi, birleştirilmesi ve para iadesi olmaması

• Belirtilen özelliklerde hizmet verilmemesi (karayolu ulaşımında aracın eski olması, yolculuk esnasında ikramda bulunmama, hijyen olmaması. Hava ulaşımında alınan koltuğun başkasına verilmesi, ikramda bulunmaması)

• Bilet tarih değişikliği veya iptalinde sorun yaşama, para iadesinin yapılmaması eksik ücret iadesi

• Karayolu ulaşımında belirtilen yerde indirilmemesi

• Bagaj hasarı olması ve zararın karşılanmaması

• Otobüslerin yolcuyu beklemeden gitmesi

• Evcil hayvanlarla birlikte yapılan seyahatte sorun yaşama

Online bilet sitelerinde yaşanan sorunlar:

• Ani fiyat artışlarının olması

• Bilet alımında sistemde sorun yaşama, bilet iade ücretinin verilmemesi

• Sefer saatlerinin habersiz değiştirilmesi, bilgi verilmemesi

• Fazladan ücret çekilmesi

• Müşteri hizmetlerinin yeterli bilgiye sahip olmaması, sorun çözümüne yaklaşmaması ve saygısız tavırları

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Araç kiralama firmalarıyla ilgili en çok çözüm bekleyen konular:

• Tatil döneminde ani fiyat artışlarının olması

• Rezervasyonda aksaklıkların olması (habersiz rezervasyonun iptali, tarih konusunda yanlışlık, farklı marka araç rezervasyonu, hiç rezervasyon yapılmaması)

• Verilen araçların vaat edilen özelliklerde olmaması (bakımsız, arızalı, hijyenden uzak olması)

• İnternet üzerinden kiralama yaparken dolandırıcıların benzer sayfalar yaparak insanları yanıltmaları. (Whatsapp üzerinden iletişime geçmeleri, paraları şahsi hesaplara istemeleri, parayı aldıktan sonra engelleyip iletişimi kesmeleri)

• Araç iadesi sırasında ek paralar istemesi (benzin ücreti, yıkama ücreti, ceza ücretleri)

Otellerle ilgili en çok şikayet edilen konular:

• Tatil döneminde ani fiyat artışlarının olması

• Rezervasyonda aksaklıkların olması (habersiz rezervasyonun iptali, tarih konusunda yanlışlık, hiç rezervasyon yapılmaması)

• Web sitesindeki otel görsellerinin gerçekle uyuşmaması

• Otelin kapasitesinden fazla tatilci kabul etmesinden dolayı sorunlar yaşanması ( odaya giriş sürelerinin uzaması, yemek sırası, şezlong yetmemesi, yemeklerin yetmemesi)

• Yoğunluktan dolayı hijyen kurallarına uyulmaması (havuz, plaj ve oda temizliğinin yapılmaması)

• Yerli ve yabancı turistler arasında yapılan hizmet ayrımcılığı