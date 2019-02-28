Taşköprü’de 750 hasta evde bakım hizmetlerinden faydalandı Taşköprü Belediyesi tarafından 2012 yılında başlatılan “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulaması vatandaşlar büyük beğeni topluyor.

Taşköprü Belediyesi tarafından 2012 yılında başlatılan “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulaması vatandaşlar büyük beğeni topluyor.



Taşköprü Belediyesi tarafından 2012 yılında başlatılan “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulaması kapsamında ilçe genelindeki bakıma muhtaç ve kimsesiz hastaların yarasına derman olmaya devam ediliyor. Bakıma muhtaç, kimsesiz, yatalak, yürüme güçlüğü çeken, nefes darlığı olan vatandaşlardan tespit edilenlere düzenli ziyaretlerin yapıldığı uygulamada, yaklaşık 750 hastaya hizmet verildi.



Hizmet kapsamında sağlık memurları tarafından günlük, haftalık ve 15 günlük periyotlarla hastaların tedavileri yapılıyor. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’da Evde Sağlık Hizmetleri’nden faydalanan yaşlı ve kimsesizleri sık sık ziyaret edip, istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

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