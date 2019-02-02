Taşınmanın provası
İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ederken, THY'ye bağlı bazı iştiraklere ait malzemeler, teçhizatlar ve makineler 20 tır’a yüklenerek İstanbul Havalimanı’na götürüldü.02 Şubat 2019 Cumartesi 09:44
Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı’na taşınma projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ortaklığa bağlı bazı iştiraklere ait malzemeler, teçhizatlar ve makineler 20 tır’a yüklenerek İstanbul Havalimanı’na götürüldü.
3 Mart’a kadar tamamlanması planlanan taşınma faaliyetleri şubat ayında belli bir program dahilinde devam edecek.
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