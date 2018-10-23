Taşınacaksanız...

. Kiralık bir eve taşındığınızda dekorasyon konusunda bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. O evde yapacağınız düzenlemeler ev sahibinizi de ilgilendirir.

Bu yüzden hem ev sahibi ile aranızı açmayacak hem de kendi evinizdeymiş gibi rahat etmenizi sağlayacak pratik girişimler yapabilirsiniz.

Ivır zıvırınız çoksa evde önemli çözümlerden biri depolama alanları oluşturmaktır. Kitaplıklar, raflar, kutular yeni evinizde ıvır zıvırı derler toparlar. Üstelik sırf yer olmadığı için eşyalarınızı oraya muraya tıkıştırmaktan kurtarır sizi.

AHŞABIN AVANTAJLARI

Eğer kiraladağınız evin dolap kulpları eski ya da kırıksa bunları yenileri ile değiştirin. Gözünüze daha güzel görünecek, ev içinize sinecektir.

Özellikle ahşapsa kiralık evinizdeki mutfak dolaplarını boyayabilir ya da astar atabilirsiniz. Şimdi eski tarz ahşap dolaplar beyaz ve çok çok açık pastel renklere boyanıyor. Hijyenin önemli olduğu bu alan için biraz emek ve zaman harcamanız sizin yararınıza olacaktır.

Pencere pervazları her zaman sorundur. Üstelik pencere pervazları kiralık evlerin değiştiremeyeceğiniz, daha doğrusu böyle bir masrafa girmek istemeyeceğiniz bölümleridir. Bu yüzden eski, kırık dökük pervazları perdelerle örtmek en mantıklı çözümdür.

Kirada oturuyor olabilirsiniz ama bu zevklerinizden taviz vermenizi gerektirmez. Kiralık evinizde de kişiliğinizi yansıtan aksesuarları kullanmaya özen gösterebilirsiniz.



Fakat duvar kağıdına heveslenmeyin. Duvar kağıdı kullanmak istiyorsanız, bu konuyu bir kez daha düşünün! Çünkü ev sahibiniz bundan pek hoşlanmayabilir. Duvar kağıtları yerine çıkartırken duvara zarar vermeyecek yapışkanlı folyoları tercih edebilirsiniz.

Kiraya çıktığınızda duvarlarınızı sevdiğiniz tablo, ayna, saat gibi dekoratif ürünlerle süsleyin. Bu size kendinizi evde daha rahat hissettirecektir.

Makine halıdan kaçının

Kiralık evde halı yerine kesinlikle kilimleri tercih etmelisiniz. Halılar hem pahalı hem ağır hem de her mekana uymayacak ölçülerde olabilir. Makine halıların bir sürü kimyasalla donandığını, hele küçük çocuklarınız varsa, onların sağlığını tehdit ettiğini aklınızdan çıkarmayın. Kilimlerle sorununu daha uygun bir şekilde çözebilirsiniz.

Genellikle kirada oturanların göz ardı ettiği bir şeydir aydınlatmalara özen göstermek. Özellikle tavan aydınlatmaları takıp çıkartması zor olduğu için daha çok kolay taşınabilir lambader, abajur gibi aydınlatmaları tercih ederek bu sorunu da kolayca çözebilirsiniz. Led aydınlatmanın şimdilerde o kadar çok ve sevimli şekilleri var ki, sadece sizin hayal gücünüze kalıyor..

Sırf taşınıyorsunuz diye çiçeklerinizden de vazgeçmeyin! Kiraladığınız evde onlara da yer vermeyi unutmayın!



Ve nihayet, aman taşınırken akıllı uslu bir firma ile anlaşın, eşyalarınız hoyratlığın elinde çırak çıkmasın.