Tasfiye kararnamesi geliyor

Ekonomi Servisi Kamu ile iş yapan şirketlerin ve müteahhitlerin dövizdeki dalgalanmalarının ardından maliyetlerinin artması hükümeti harekete geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) başkanlarının taleplerine kulak vererek Tasfiye Kararnamesi hazırladıklarına işaret etti. Kararnamenin gelecek günlerde yürürlüğe konulacağını vurgulayan Turhan, “Bu düzenlemenin amacı değişen, gelişen piyasa şartlarına göre sözleşmelerin yürütülmesinde tarafların hak ve hukukunu korumak; oluşan mağduriyetleri gidermek” dedi.

FİYAT FARKI ARTTI

Turhan, şu aşamada dövizle alınan malzemeler nedeniyle sözleşmelerdeki fiyat farkından dolayı oluşan mağduriyetlerin gündeme geldiğine dikkati çekti. Turhan, fiyat farkının bazı malzemelerde yüzde 24’ü geçtiğini de dile getirdi.

YENİ HAVALİMANI’NIN UÇUŞ TESTLERİ TAMAMLANDI

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim’de hizmete açacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda sis, bulut ve yağmurdan dolayı görüş mesafesinin kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı durumlarda dahi pilotlara güvenli bir şekilde imkânı sağlayacak ILS sisteminin uçuş kontrol testlerinin tamamlandığının altını çizdi.

ALTERNATİFLİ ÖNERİLER SUNULACAK

Fiyatı yükselen ve dövizle alınan malzemeler ile ilgili fiyat farkı hesap sistemi getirileceklerini aktaran Turhan, şunları kaydetti: “Bir kararnameyle taraflara, sözleşmenin idare tarafı olarak alternatifli öneriler getireceğiz, ‘ya tasfiye et ya devret ya da bu kurallara göre fiyat farkını kabul et ama hiçbir şekilde ülkeyi terk etme’ diyeceğiz. Ekonominin paydaşları ülkenin en kıymetli değerleri, bu ülkenin kalkınmasında dinamolarıdır. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. İşçi, işveren, esnaf, sanayici, üreten, tüketen olarak hepimiz bu geminin içindeyiz. Biz bu geminin selameti ve menzile ilerlemesi için elimizden gelen her türlü kararı alacağız, gayreti ortaya koyacağız. Gemide bulunan herkesin kendine göre sorumlulukları var. Ülkemizin selameti, birliğimiz ve beraberliğimiz için sorumlulukların gereğini yerine getirmek durumundayız.

ASO’DAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖNERİSİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, çeşitli nedenlerle belli bir süre çalışamayan sigortalılara gelir desteği sağlayan ‘kısa çalışma ödeneği’ uygulamasına yeniden işlerlik kazandırılması gerektiğini belirtti. Uygulamaya geçmişte de başvurulduğunu kaydeden Özdebir, “İçinden geçilen süreçte kısa çalışma ödeneğinin tekrar hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bu 3 haftaya karşılık birer hafta da, ikişer hafta da olabilir. Detaylar konuşulur” dedi.

BANKALAR DAHA İNSAFLI OLMALI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bankaları insaflı olmaya davet ederek sorunlu şirketler için ilave adımlar atılmalı dedi. Net döviz borcu 200 milyar doları aşan reel sektörün, kur gelişmeleri nedeniyle önemli bilanço sorunu ve ödeme güçlüğü yaşadığına dikkat çeken Bahçıvan “Türkiye ekonomisi adeta Sırat Köprüsü’nden geçerken, bankalar sanayicinin içinden geçtiği zorlu süreci anlamamış gözüküyor. Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyen bir finansal sistem istiyoruz” şeklinde konuştu.