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Aktüel Taş yüklü TIR kaza yaptı: 1 yaralı
Aktüel

Taş yüklü TIR kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen taş yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:19:00 -
Taş yüklü TIR kaza yaptı: 1 yaralı

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Selim Çakır yönetimindeki 34 VV 9904 plakalı taş yüklü tır, Tavşanlı mevkisinde devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçta sıkışan sürücü Çakır, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşların yola savrulması nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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