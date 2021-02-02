Taş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen taş yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik akışında aksama yaşandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen taş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Selim Çakır yönetimindeki 34 VV 9904 plakalı taş yüklü tır, Tavşanlı mevkisinde devrildi.
Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen araçta sıkışan sürücü Çakır, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Taşların yola savrulması nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.