Tartıştığı arkadaşını bıçakladı polise direndi gazetecilere saldırdı

Burdur'da cadde üzerine tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşatırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. ile H.V. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan kavgada O.A. yanında getirdiği bıçakla H.V.'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan O.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Şüpheli şahsın kasten yaralama suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.