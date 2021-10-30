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Ekonomi Tartışmalı diziden kripto para tuzağı!
Ekonomi

Tartışmalı diziden kripto para tuzağı!

Kısa sürede tartışmalara sebep olan Netflix adlı ahlaksız platformun en çok izlenen dizisi Squid Game adına kripto para çıkarıldı. Gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakan dizi, adına çıkarılan kripto para ile de bir çok kişiyi mağdur etme potansiyeline sahip.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:47:00 -
Tartışmalı diziden kripto para tuzağı!

17 Eylül’de yayınlanan Güney Kore yapımı dizi sadece 28 günde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş ve Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etmişti. Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiğinde eleniyor; bir başka deyişle öldürülüyor. Gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakan dizi, kendi adına çıkarılan kripto para ile tekrar gündem oldu.

Salı günü bir centten (0,0958 lira) satılan ‘Squid’ cuma sabahı 2.34 dolara (22,41 lira) yükseldi. Gün içinde yükseliş sürdü ve 4,39 dolara (42,04 lira) çıkarak salıya kıyasla 439’a katlandı.

Squid, ‘kazanmak için oyna’ diye nitelendirilen bir kripto para. İzleyiciler tokenları bilgisayar oyunlarında kullanmak üzere satın alıyor, oyunlarda daha fazla token kazanabiliyor. Sonra bunlar başka kripto paralarla veya itibari paralarla değiştirilebiliyor. Piyasa işlem hacmi 184 milyon dolar (1, 77 milyar lira).

Squid’i satın alan çoğu kişi dizinin bir oyununu oynayacak, oyun kasım ayında başlayacak. Ne kadar çok kişi satın alırsa ödül havuzu o kadar büyüyecek. Kripto parayı geliştirenler yüzde 10, kazanan kişi ise yüzde 90 alacak.

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