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Tarsus'ta şehidin ailesine meclis kararı ile ev verilecek

Mersin'in Tarsus ilçesi belediye meclisi toplantısında, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın ailesine ev verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:18
Tarsus'ta şehidin ailesine meclis kararı ile ev verilecek

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye meclisi, aldığı kararla geçtiğimiz yıl Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın (28) ailesine ev verecek.



Tarsus Belediyesi 2019 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Şevket Can başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, meclis üyelerinden Esin Erkoç’un MHP'den istifa etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere İmar Komisyonuna Fikret Avcı, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna da Ali Şimşek seçildi. Denetim Komisyonuna ise Nükhet Çelik, Mustafa Yavuz, Ali Şanlı, Gürbüz Günaştı ve Yüksel Atum seçildi. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda geçtiğimiz yıl mayıs ayında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın ailesine ev verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Diğer maddelerin de görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerde söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, 2019 yılının ve yeni yılın ilk oturumunda alınan kararların Tarsus’a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Seher Sayan ile evli Şehit Musa Sayan'ın Ecrin adında bir kızı vardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:18
  1. Mersin
  2. Tarsus
  3. Tarsus Belediyesi
  4. Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan
  5. Belediyeden örnek davranış
  6. şehidin ailesine ev verilecek

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