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Gündem Tarlasında servet buldu! Gram fiyatı dudak uçuklattı
Gündem

Tarlasında servet buldu! Gram fiyatı dudak uçuklattı

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Ali Urhan'ın başına talih kuşu kondu. Çivril'in kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu. Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğu, gramının ise yaklaşık 60 dolar ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:23:00 -
Tarlasında servet buldu! Gram fiyatı dudak uçuklattı

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Ali Urhan'ın başına talih kuşu kondu. Çivril'in kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü.

Urhan, taş parçalarından örnek alıp, YEBİM'e götürdü.

Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi.

YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.

"Saklamak için bankada kasa kiralayacağım"

Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyleyen Ali Urhan, şöyle konuştu:

"Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık. Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum. Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum. Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim..."

 

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