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Tarık Buğra kimdir? Vefatının 25. yılında Tarık Buğra

Eserleriyle yerli düşüncenin sesi olarak kabul edilen "Küçük Ağa", "Osmancık" gibi kitapların yazarı Tarık Buğra, vefatının 25. yılında anılıyor. Peki Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra'nın hayatı nasıl geçmiştir? İşte vefatının 25.yılında 26 Şubat tarihinde Tarık Buğra ile ilgili merak edilen detaylar...

26 Şubat 2019 Salı 00:20
Tarık Buğra kimdir? Vefatının 25. yılında Tarık Buğra

Eserleriyle yerli düşüncenin sesi olarak kabul edilen "Küçük Ağa", "Osmancık" gibi kitapların yazarı Tarık Buğra, vefatının 25. yılında anılıyor. Peki Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra'nın hayatı nasıl geçmiştir? İşte vefatının 25.yılında 26 Şubat tarihinde Tarık Buğra ile ilgili merak edilen detaylar...

Tarık Buğra kimdir?

Akşehir'de 2 Eylül 1918'de dünyaya gelen Tarık Buğra, ilk ve ortaokulunu da burada tamamladı. Hukukçu olan babası Mehmed Nazım Bey'in kütüphanesinden çok etkilenen ve çocukluğunda edebiyata merak salmaya başlayan Buğra'nın para biriktirerek aldığı ilk kitap Peyami Safa'nın "Cingöz Recai/Aynalı Dolap" adlı eseri oldu.

Lisede, hocası Hakkı Süha Gezgin'in teşvikiyle ilk hikayelerini yazmaya başlayan ve 1936'da liseden dereceyle mezun olan Buğra, aralıklarla İstanbul Üniversitesi'nin tıp ve hukuk fakültelerinde kısa sürelerle okudu.

Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil, bir kasabadan baktığı Küçük Ağa'da (1963) yakın tarihe resmi tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum getirdi. Bu romanın devamını 1967'de Küçük Ağa Ankara'da adıyla yayımladı. Firavun İmanı (1976), Dönemeçte (1978), Gençliğim Eyvah (1979), Yağmur Beklerken (1981) adlı romanlarında da Cumnuriyet'in çeşitli evrelerini, demokrasiye geçiş sürecindeki çalkantıları konu edindi. Ortaouyncusu "Komik-i şehir" Naşit'in hayatından yola çıkarak yazdığı İbiş'in Rüyası ile 1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması'nda başarı ödülü, Osmanlı İmparatorluğu 'nun kuruluş yıllarını anlattığı Osmancık'la (1985) Milli Kültür Vakfı Edebiyat Armağanı'nı, Yağmur Beklerken'le Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü'nü aldı. 1991'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Birey özgürlüğünü savunduğu Ayakta Durmak İstiyorum (1966) ve Üç Oyun (1981) adıyla kitaplaştırdığı piyeslerinin hemen hepsi sahnelendi, romanları TV dizisi haline getirildi. Fıkralarından seçmeleri Gençlik Türküsü (1964), gezi notlarını Gagaringrad (1962), dil ve edebiyat üzerine yazılarını Düşman Kazanmak Sanatı (1979), denemelerini Bu Çağın Adı (1979) başlıklarıyla yayımladı.

Tarık Buğra, 26 Şubat 1994'de kanser tedavisi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarık Buğra, öğretim üyesi Ayşe Buğra'nın babasıdır.

2004 yılında Akşehir'e Tarık Buğra heykeli dikildi.

Tarık Buğra'nın Eserleri:

Hikâye:

Oğlumuz (1949)
Yarın Diye Bir Şey Yoktur (1952)
İki Uyku Arasında (1954)
Hikâyeler (1964, yeni ilavelerle 1969)
Tiyatro:
Ayakta Durmak İstiyorum
Akümülatörlü Radyo
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı - 1979)

Gezi Yazıları:

Gagaringrad (Moskova Notları) (1962)
Fıkra ve Deneme:
Gençlik Türküsü (1964)
Düşman Kazanmak Sanatı (1979)
Politika Dışı (1992).

Roman:

Siyah Kehribar (1955)
Küçük Ağa (1964)
Küçük Ağa Ankara'da (1966)
İbişin Rüyası (1970)
Firavun İmanı (1976)
Gençliğim Eyvah (1979)
Dönemeçte (1980)
Yalnızlar (1981)
Yağmur Beklerken (1981)
Osmancık (1983).

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:20
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