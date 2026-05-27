Tarihi Harput Mahallesi'nde bayram yoğunluğu

Elazığ’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, kentin turizmde göz bebeği konumunda yer alan tarihi Harput Mahallesi’ne akın etti. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan, medeniyetler beşiği olarak bilinen, tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, ziyaretçi akınına uğradı. Mahalleyi ziyaret edenler, güzel havayı değerlendirerek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Harput Mahallesi’nde, eğikliği Pisa Kulesi'nden bile daha fazla olarak tescillenen eğri minaresinden Harput Kalesi’ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyı görme ve gezme şansı buldu.