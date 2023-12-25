Tarihi gemi mezarı bulundu

Yeni bir analiz, Norveç’te Herlaugshagen tümülüsü olarak bilinen büyük çimenli bir tepenin muhtemelen Viking öncesi bir gemi mezarının yeri olduğunu ortaya koydu.

Arkeologlar uzun zamandır, Norveç’in orta kesiminde yer alan ve yüzyıllardır bilinen bir nakliye rotası üzerinde bulunan Leka’daki bu büyük tümülüsün bir zamanlar bir gemiye ev sahipliği yapıp yapmadığını merak ediyordu.

Araştırmacılar bu yaz kıyıdaki alanda incelemelerde bulundu ve gemiyi bir arada tutabilecek birkaç büyük perçinin yanı sıra gemiye ait olması muhtemel ahşap kalıntılar keşfetti.

Araştırmaları yöneten Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arkeologlarından Geir Grønnesby, “Geminin perçinlerinin boyutları ve bazı perçinlerin etrafındaki korunmuş ahşap, koruma koşullarının iyi olduğunu gösteriyor. Burası Orta Norveçte bulunan Trøndelag’daki en büyük tümülüs ve Norveç’in en büyüklerinden biri.” diyor.

Araştırmacılar, yaklaşık 60 metre çapı ve 7 metre yüksekliğiyle tümülüsün rahatlıkla bir gemiyi barındırabileceği sonucuna vardı. Grønnesby, karşılaştırıldığında, çoğu bölgesel tümülüsün çok daha küçük olduğunu ve çaplarının yaklaşık 8 ila 12 metre olduğunu söylüyor.

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Akeologlar korunmuş ahşabın radyokarbon tarihlemesini yaptıktan sonra geminin MS 700 civarında inşa edildiğini belirledi. Bu da geminin 793 ila 1066 yıllarını kapsayan Viking Çağı’ndan önceye ait olduğu anlamına geliyor.

Grønnesby, “Tümülüsle ilgili benzersiz olan şey, bir gemi mezarının bu kadar erken tarihlerde var olduğunu göstermesi” diyor. “En eski gemi mezarları 8. yüzyılın sonlarına tarihleniyor. Bu buluntu, İskandinavların insanları gemilere gömme geleneği ile 7. yüzyıla tarihlenen İngiltere’deki ünlü Sutton Hoo buluntusu arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor.”

Yerel kayıtlar, alanın 18. yüzyıl boyunca birçok kez kazıldığını gösteriyor. Yazılı kayıtlar, burada bir duvar parçası, demir çiviler, bronz bir ibrik, hayvan kemikleri, bir kömür tabakası ve kılıçlı oturan bir iskelet de dahil olmak üzere çok sayıda eserin ortaya çıkarıldığını gösteriyor. Ancak maalesef 1920’li yıllarda bu eserlerin hepsi kayboldu.

Bu kayıplara rağmen yeni araştırma, arkeologlara bu bölgedeki gemi mezarlarının tarihi hakkında fikir veriyor.

Grønnesby, “Keşfin, daha önce bilinen anıtsal gemi mezarlarının çoğundan daha kuzeyde yapılmış olması da önemli. Bu da bize denizcilik uzmanlığının ve geniş alanlarda iletişimin Viking Çağı’ndan çok önce standart olduğunu gösteriyor.” diyor.

Ancak geminin neye benzediği ve ne amaçla kullanılmış olabileceğine dair bir resim çizmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Grønnesby, “Geminin tamamını kazmadığımız için ne için kullanıldığını söylemek zor. Bildiğimiz gemiler, yağma ve savaş için kullanılan savaşçı gemileri olarak kabul ediliyor. Ancak o dönemde mal alışverişinin çok yoğun olduğunu biliyoruz ve en mantıklısı da malların kıyı boyunca gemiyle taşınmış olması” diyor.