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Aktüel Tarihi "düğmeli okul binası" turizme kazandırılıyor
Aktüel

Tarihi "düğmeli okul binası" turizme kazandırılıyor

Antalya'nın kendisine özgü düğmeli evleriyle ünlü Akseki ilçesinde yapıldığı 1926'dan beri ayakta kalmayı başaran okulda, restorasyon çalışmaları başladı - Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan: - "İlçemizin tarihi dokusunu, tarihi yapılarını kültür turizmine kazandırmak için çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:02:40 -
Tarihi "düğmeli okul binası" turizme kazandırılıyor

ANTALYA (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - Antalya'nın Akseki ilçesinde 1926'da "düğmeli ev" tekniğiyle inşa edilen tarihi okul, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor.

​​​​​​​Belenalan Mahallesi'nde 94 yıl önce yöreye özgü mimari tekniği olan "düğmeli ev" biçiminde inşa edilen ve yıllarca okul olarak hizmet veren iki katlı bina, bir süre dokuma fabrikası olarak da kullanıldı.

İki sınıftan oluşan, içinde atölye, müze ve okuma salonu bulunan tarihi okul, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 2011'de "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edildi.

Turizme kazandırılması planlanan uzun süredir atıl durumdaki okulun restorasyon çalışmaları başladı.

- Aslına uygun malzemelerle restore ediliyor

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun çürüyen ve kırılan ahşap aksamlarının onarımının başladığını söyledi.

Onarılamayacak durumda olan kısımların ise aslına uygun özgün malzemeyle restore edildiğini anlatan Özkan, kiremitlerini de aslına uygun şekilde yenilediklerini dile getirdi.

Özkan, tescilli yapının duvarlarındaki eksilen taşların ve bozulan hatılların bakım ve onarımına başlayacaklarını ifade etti.

Kırılan kapı ve pencerelerini orijinaline uygun malzemeyle yapıp, sıva ve badana işlemi uygulanacağını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"İlçemizin tarihi dokusunu, tarihi yapılarını kültür turizmine kazandırmak için çalışıyoruz. Akseki'de tescil edilen, yıkılmaya yüz tutmuş tüm bina ve evlerin restore edilmesi için çalışıyoruz. İlk çağlardan itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan Akseki'de günümüze kadar kalabilen tarihi yapıların korunabilmesine yönelik önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

- "Bu okuldan başarılı iş insanları mezun oldu"

Akseki Belenalan Mahalle Muhtarı Hatice Kıymet Uz, mahallelerinin köklü bir tarihe sahip olduğunu, okulun yeniden ayağa kaldırılacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bu okuldan mezun olduğunu aktaran Uz, "Eskiden bir metre kar yağardı. Küreklerle kardan kapanan yolları açarak okulumuza gelirdik. Diğer köylerden buraya okumak için gelen öğrencilerle körebe, mendil saklama gibi oyunlar oynardık." diye hatıralarını anlattı.

Uz, okuldan mezun olan bazı öğrencilerin Ankara, İstanbul ve İzmir'de başarılı insanlar olduğunu, mahalleye birçok eser kazandırdıklarını söyledi.

Belenalan Okulu'ndan mezun olan 91 yaşındaki Mediha Uz ise okulda eskiden 40-50 civarında çocuğun aynı anda okuduğunu, bazı öğrencilerin kilometrelerce karda yürüyerek okula ulaştıklarını dile getirdi.

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