Tarifenin ötesinde hizmet

MEHMET CANITATLI

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, GSM pazarının Türkiye’de hâlâ büyüme trendinde olduğunu belirterek, “12 yıldır Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla satış kanallarımızı geliştirmeye devam ediyoruz’’ dedi. Türkiye’nin nüfus dinamiğinin yanı sıra gelişime açık olan yapıda büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Baytorun, “Bu durum bizleri heyecanlandırıyor. Rekabet koşullarını düşündüğümüzde öncelikli olarak müşterilerimize odaklanıyoruz. Abonelerimizin ihtiyaçlarının sürekli değişim içinde olması bizleri de dinamik olmaya yöneltiyor. Bunu da bir fırsat olarak görüyoruz. Rakiplerimizin aksiyonlarından ziyade kendi projelerimize odaklanarak ilerliyoruz” dedi.

İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİKÇE GELİŞİYORUZ

“Müşterilerimizle olan diyaloğu tarife seviyesinden daha yukarıya taşımak için geliştirdiğimiz projeler mevcut” diyen Baytorun sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta Vodafone müşterisinin ihtiyacı bir tarifeden daha fazlası olmalı. Biz bu ihtiyaçlara cevap verebildiğimiz ölçüde Vodafone’nin de farkını ortaya koymuş oluyoruz. Vodafone, ister faturalı olsun ister faturasız, tüm abonelerimiz için farklı çözüm önerilerini bünyesinde barındıran bir dinamiğe sahip. Özellikle genç segmente yönelik oyun odaklı çözümler ağırlık kazanmaya başladı. Biz de müşterilerimize faydaları farklı alternatif çözümler sunarak yansıtıyoruz. Bu yolla da tarifelerimizin ötesine geçmiş oluyoruz.

ANKETLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Memnuniyet anketlerine önem veriyoruz. Beklentiler arasında data tüketimi ilk sırada yer alıyor. Müşteri hizmetlerimizin de daha hızlı, kolay ve çözüm odaklı ilerlemesini de isteyenlerin beklentilerine cevap veriyoruz. Özellikle ‘Vodafone Yanımda’ uygulaması ile 8 milyon 800 bin tüketiciye hizmet verdik. Bu müşterilerimiz dijital ortamda 1 dakikadan daha az sürede işlemlerini yapabilme ayrıcalığına sahip oldular.’’

RED AİLESİ HALİNDEN MEMNUN

Vodafone’un bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle 8 yıl önce hayata geçirdiği Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetlerle abonelerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmaya devam ediyor. Aboneler, Vodafone Red faydaları ile son bir yılda toplam 440 milyon liralık ayrıcalıktan yararlandı. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB’a ulaşan Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 55 arttı.