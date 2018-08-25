THY - İstanbul
0553 313 94 23

Tarifenin ötesinde hizmet

Türkiye’nin nüfus dinamiğinin yanı sıra gelişime açık olan yapıda büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, “12 yıldır Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla satış kanallarımızı geliştirmeye devam ediyoruz’’ dedi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:43
Tarifenin ötesinde hizmet

MEHMET CANITATLI

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, GSM pazarının Türkiye’de hâlâ büyüme trendinde olduğunu belirterek, “12 yıldır Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla satış kanallarımızı geliştirmeye devam ediyoruz’’ dedi. Türkiye’nin nüfus dinamiğinin yanı sıra gelişime açık olan yapıda büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Baytorun, “Bu durum bizleri heyecanlandırıyor. Rekabet koşullarını düşündüğümüzde öncelikli olarak müşterilerimize odaklanıyoruz. Abonelerimizin ihtiyaçlarının sürekli değişim içinde olması bizleri de dinamik olmaya yöneltiyor. Bunu da bir fırsat olarak görüyoruz. Rakiplerimizin aksiyonlarından ziyade kendi projelerimize odaklanarak ilerliyoruz” dedi.

İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİKÇE GELİŞİYORUZ

Müşterilerimizle olan diyaloğu tarife seviyesinden daha yukarıya taşımak için geliştirdiğimiz projeler mevcut” diyen Baytorun sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta Vodafone müşterisinin ihtiyacı bir tarifeden daha fazlası olmalı. Biz bu ihtiyaçlara cevap verebildiğimiz ölçüde Vodafone’nin de farkını ortaya koymuş oluyoruz. Vodafone, ister faturalı olsun ister faturasız, tüm abonelerimiz için farklı çözüm önerilerini bünyesinde barındıran bir dinamiğe sahip. Özellikle genç segmente yönelik oyun odaklı çözümler ağırlık kazanmaya başladı. Biz de müşterilerimize faydaları farklı alternatif çözümler sunarak yansıtıyoruz. Bu yolla da tarifelerimizin ötesine geçmiş oluyoruz.

ANKETLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Memnuniyet anketlerine önem veriyoruz. Beklentiler arasında data tüketimi ilk sırada yer alıyor. Müşteri hizmetlerimizin de daha hızlı, kolay ve çözüm odaklı ilerlemesini de isteyenlerin beklentilerine cevap veriyoruz. Özellikle ‘Vodafone Yanımda’ uygulaması ile 8 milyon 800 bin tüketiciye hizmet verdik.  Bu müşterilerimiz dijital ortamda 1 dakikadan daha az sürede işlemlerini yapabilme ayrıcalığına sahip oldular.’’ 

RED AİLESİ HALİNDEN MEMNUN

Vodafone’un bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle 8 yıl önce hayata geçirdiği Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetlerle abonelerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmaya devam ediyor. Aboneler, Vodafone Red faydaları ile son bir yılda toplam 440 milyon liralık ayrıcalıktan yararlandı. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB’a ulaşan Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 55 arttı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:43
  1. MEHMET CANITATLI
  2. Vodafone Türkiye
  3. Nedim Baytorun
  4. GSM
  5. Vodafone Yanımda
  6. Vodafone Red

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kadarına da pes dedirten olay! 5 çocuğun hepsini birden bagaja bindirdi
    1. Bu kadarına da pes dedirten olay! 5..
    2. Merkel "soykırım" demedi!
    3. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    4. Böyle hocaya can kurban! Yönetici..
    5. İki ülke arasındaki sorun çözüldü!..
    6. Türkiye-Rusya görüşmesinin detayları!..
    7. Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı
    8. Adana'da yolcu otobüsü skandalı!..
    9. Başkan Erdoğan böyle istedi! Yeni hali..
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    11. Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
    12. İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10..
    13. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
    14. Dost görünümlü düşmanlar
    15. Şanlıurfa'da hareket halindeki..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik..
    17. ‘Anadolu Haftasonu Okulları’ ile..
    18. Slimani: Şampiyon olursak Sultanahmet..
    19. Efsane Gelin Kayası, köylülerin başına..
    20. Dilenciliğin cezası sadece 124 TL
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu