Taraftarlar tesisi bastı! Tam 200 kişi

Arjantin kulübü Newell's Old Boys kulübünün bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sürpriz misafirler vardı.

'Barras Bravas' olarak bilinen kulübün taraftar grubu yaklaşık 200 kişiyle, Newell's antrenmanını bastı.

Taraftarların,1 Kasım'da kulübün ezeli rakibi Rosairo Central'e karşı Arjantin Kupası'nda oynayacağı yarı final maçı öncesi futbolculara gözdağı vermek, ve takımın ligde 22. sırada bulunmasına tepki göstermek için bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Arjantin basınına yansıyan habere göre, taraftar grubunun, takımın oyuncularından Bernardello, Brian Sarmiento ve Victor Figueroa'ya tepki gösterdiği belirtildi.