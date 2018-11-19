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Taraftar Martin Skrtel'i istiyor! En yüksek oyu aldı

Sezon başından bu yana ismi İskoçya’nın Rangers takımıyla anılan Skrtel için yeni bir gelişme gündeme geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:11
Taraftar Martin Skrtel'i istiyor! En yüksek oyu aldı

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona erecek olan Martin Skrtel konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Sezon başında İskoçya’nın Rangers takımı tarafından takip edilen Slovak stoper, bir kez daha gündeme geldi.

Taraftar anketinde yüksek oy aldı

Menajer Steven Gerarrd’ın da yakından tanıdığı ve istediği Skrtel, İskoç taraftarlar tarafından takip ediliyor. İskoç basınında yapılan ankette, devre arası transfer dönemi için Rangers taraftarları Fenerbahçeli stoperi takımda görmek istiyor sonucu çıktı. 

Taraftarların katıldığı ankette yüzde 68 oy alan Skrtel, Rangers için birinci tercih olarak gösterildi. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:11
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