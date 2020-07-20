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Dünya

Tansiyonu yükseltecek görüntüler yayınlandı! Dev operasyon öncesi Hafter tutuştu

Libya’da stratejik Sirte kentinde darbeci Hafter’in militanlarına yönelik operasyon öncesi paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Dev operasyon öncesi tutuşan Hafter militanları Sovyet dönemindeki gemi karşıtı füzelerin bulunduğunu belirten fotoğraflar yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:59:00 -
Tansiyonu yükseltecek görüntüler yayınlandı! Dev operasyon öncesi Hafter tutuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığında Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'nin katılımıyla yapılan üçlü toplantı sonrasında basın açıklaması yapıldı.

Görüşmelerin darbeci Hafter'in Sirte'deki militanlarına yönelik başlatılacak operasyon öncesi olması dikkat çekti.

Dev operasyon öncesi Tobruk sahiline yakın Hafter ordusu donanmasının cephaneliğinde Sovyet dönemindeki gemi karşıtı füzelerin bulunduğunu belirten fotoğraflar yayınladı.

Raporlara göre LNA, güçlerine güney Akdeniz'den saldıran herhangi bir gemiyi hedef alacak kadar 80 km menzilli Sovyet yapımı bir "P-15 Termit" gemi karşıtı füzesi sergilendi.

Bu fotoğrafların ortaya çıkışı, Türkiye'nin donanmasını Libya kıyılarına, özellikle de Trablus merkezli stratejik Sirte kenti yakınında konumlandığı bir zamanda ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı.

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Yorumlar

ottoman

o füze deneme atışında 8 10 metre ileri gidip çakılmıştı videosu internette var
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