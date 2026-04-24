Tanju’nun ikinci sevgilisi de mi var? Oteldekiyle yattaki farklı kadınlar çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Öznur Çağalı, sosyal medyada kendisiymiş gibi gösterilen sarışın kadına ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti. Çağalı, söz konusu görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirterek, bu durumun kendisini ve ailesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Çağalı ifadesinde, “Bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimlerin olduğunu bilmiyorum. Tanju Özcan dışındaki kişileri tanımıyorum” diyerek kendisine yöneltilen sorularak çok net bir yanıt verdi.

ÇAĞALI: “FOTOĞRAFA BAKILDIĞINDA ÖZCAN’IN DAHA GENÇ OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR”

Devam eden şantaj dosyasında mağdur sıfatıyla yer alan Çağalı’nın ifadesinde dikkat çeken kritik detay ise, görüntülerin güncel olmadığını savunması oldu. Çağalı, “fotoğrafa bakıldığında Tanju Özcan’ın şu anki halinden daha genç olduğu açıkça görülüyor. Bu da görüntünün eski olduğuna işaret ediyor” dedi.

PEKİ, KİM?

Bu çıkış, Bolu Belediye Başkanı Çağalı’nın görüştüğü tek yasak aşkının Çağalı olmadığını, daha önce de farklı ortamlarda ilişkileri olduğunu ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından ortaya “Çağalı değilse peki kim?” sorusu akıllara geldi. Bu konuda fotoğraftaki şahısların kim olduğuna dair araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Çağalı’nın Bolu Belediyesine taşeron olarak hizmet veren Karbir Temizlik ve Ege Grup Organizasyon Adi Ortaklığı isimli şirkette 2023 yılından itibaren çalıştığı, Çağalı’nın emniyet ifadesi sırasında halen belediyede çalıştığını belirttiği ve “avukatım vasıtasıyla işten ayrılmak için fesih işlemlerini bu gün itibariyle başlattım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.