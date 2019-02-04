'Tam Bağımsız Türkiye'ye bir adım daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Kenevir üretimine başlıyoruz'' müjdesi verdi. Müjde diyoruz çünki, bu "Bağımsız Türkiye"nin en önemli kararlarından biri. Bize sömürge gözüyle bakanların dayatmaları sonucunda bu toprakların en önemli sinaî, tıbbî bitkisi olan keneviri kendi ellerimizle "suç" haline getirmiştik.

1900’lü yıllarda Amerika’da altın madeni sahibi ve aynı zamanda siyasetçi olan W. R. Hearst, ülke çapında birçok gazete ve dergilerin de patronuydu. Ormanları vardı ve kâğıt üreticiliği yapıyordu. Kenevirden yapılan kağıt, Hearst’ın en büyük rakibiydi.

Petrol şirketlerinin sahibi Rockefeller’di. Kenevirden bioyakıt yapılması onun saltanatına darbe olacaktı.

Andrew Mellon adındaki adam ise petrolün yan ürünü lastik üreticisi Dupont şirketinin sahibiydi. Kenevir, onun işini de baltalıyordu. Bunlar kenevire savaş açtılar ve onu uyuşturucu olarak beyinlere kazıdılar. Keneviri yasaklattılar.

1930'larda Türkiye de keneviri yasakladı. Sadece Atatürk'ün kendi arazisi ilan ettiği yerlerde yetiştirildi.

Faydaları neler?

-Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.

-Bir dönümlük kenevirden, 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebilir. Kendilerine bedava kağıt verilmesini isteyen iki yüzlü gazeteler bunu yazmaz! Devlet halkın parasını versin, kağıdı dışarıdan alsın, bunlara versin dört köşe olurlar.

-Kenevir tam 8 defa kağıda dönüştürülebilirken, ağaç 3 kere kağıda dönüştürebilir.

-Kenevir 4 ayda yetişir. Düşünün bir, ağaç ise 20-50 yılda. Şu hale bakar mısınız?

-Kenevir, gerçek bir radyasyon temizleyicidir.

-Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar. Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilacına da ihtiyaç duymaz.

-Kenevir ile yapılan tekstil ürünleri yaygınlaşırsa, tarım ilacı sektörü tamamen ortadan kalkabilir.

-İlk kot pantolon, kenevirden yapılmıştır; hatta “kanvas” kelimesi kenevir ürünlerine verilen isimdir.

-Kenevir, AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma; romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmaktadır.

-Kenevir tohumunun protein değeri çok yüksektir ve içindeki iki yağ asidi de tabiatta başka hiçbir yerde bulunmamaktadır.

-Kenevirin üretimi soyadan bile daha ucuzdur.

-Kenevirle beslenen hayvanlar, hormon takviyesine ihtiyaç duymaz.

-Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden de üretilebilir ve kenevir plastiğinin tabiatta çözünürlülüğü çok kolaydır.

-Bir arabanın gövdesi kenevirden yapılırsa, dayanıklılığı çelikten tam 10 kat fazla olur. İnanabiliyor musunuz?

-Binaların yalıtımı için de kullanılabilir; dayanıklı, ucuz ve esnektir.

-Kenevirle yapılan sabunlar ve kozmetik ürünler, suyu kirletmez; yani tamamen çevre dostudur.

Sayısız faydası olan kenevir, bir zamanlar dünyanın en önemli üretim bitkilerinden biriydi ama bugün, üretimi yasak.