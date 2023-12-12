Talep patlaması yaşanıyor! Hesaplı düğün yapmanın yolu

2024 yılının düğün hazırlıkları çoktan başladı. Özellikle evlilik tarihini 09.09.2024 olarak planlayanlar, cumartesi gününü tercih edenler ve kır düğünü yapmak isteyenler hayallerindeki düğün için şimdiden harekete geçiyor. Kalabalık ve yemekli düğün yapacaklar da erken rezervasyonu tercih ediyor.

Erken rezervasyon talep artırdı

2024 yılında evlenmeyi planlayanların erken rezervasyon avantajlarından yararlanması için zaman daralırken Armut.com, son bir yıldaki düğün salonu ve organizasyonuna ilişkin sonuçları paylaştı.2023 yılının ilk 11 ayında gelen taleplere göre erken rezervasyon avantajları, 2024 yılı düğün planlarını öne çekti.

Aralık en avantajlı dönem

2023 yılında gelen 3000’den fazla talep ve Armut.com hizmet verenlerden gelen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; Aralık ayının bütçe dostu düğün planı yapmak için en doğru zaman olduğu görülüyor. Yıl bitmeden düğün salonu, düğün organizasyonu ve catering gibi konu başlıklarına dair rezervasyonları tamamlamak düğün sahipleri için ciddi fiyat avantajı sağlarken aynı zamanda çok daha kolay bir ödeme planına olanak sağlıyor.

Cumartesi günleri hızla doluyor

Bir yıl önceden düğün salonu ayarlamaya başlayan düğün sahiplerinin yüzde 99’u hafta sonu düğün yapmak isteyenlerden oluşuyor. Erken rezervasyonu en çok tercih edenlerin kalabalık düğün planlayan çiftler olduğu görülüyor.

Taleplerin yüzde 50’si kır düğünü

2023 yılının ilk 11 ayında gelen erken düğün organizasyonu rezervasyon taleplerine göre her 2 düğün sahibinden 1’i kır düğünü ve açık hava organizasyonu tercih ediyor. Erken rezervasyona ilginin bir başka boyutunu da yemekli düğünler oluşturuyor. 2024 yılında erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyen düğün sahiplerinin yüzde 50’si yemekli düğün tercih ediyor. Son yıllarda trend olan kokteyl tarzı düğün organizasyonu ise 2024 yılında düğün yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir düğün konsepti olarak öne çıkıyor.

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