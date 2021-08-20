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Aktüel Takipçileri fark etti! Kanser olduğunu sosyal medyadan öğrendi
Aktüel

Takipçileri fark etti! Kanser olduğunu sosyal medyadan öğrendi

ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Aaroh Mankad sosyal medya uygulamasında paylaştığı video sonrası takipçilerinin boğazındaki yumruyu fark etmesi sonucu kanser olduğunu öğrendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 17:50:00 -
Takipçileri fark etti! Kanser olduğunu sosyal medyadan öğrendi

ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Aaroh Mankad sosyal medya uygulamasında paylaştığı video sonrası takipçilerinin boğazındaki yumruyu fark etmesi sonucu kanser olduğunu öğrendi.

Yayımladığı video sonrasında takipçilerinin, boğazında bir yumru olduğunu, bunun kanserden kaynaklanmış olabileceğine dair kendisini uyardıklarını belirten Mankad, hemen hastaneye gitti. Biyopsi yapıldı ve doktorlar, tiroid bezindeki yumrunun yüzde 95 ihtimalle kanserli olduğunu ifade etti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; dikkatli takipçileri sayesinde hastalığının çok erken safhada tespit edildiğini belirten Mankad, “Sosyal medya hayatımı kurtardı” diyor. Mankad'ın tümörü kısa sürede ameliyatla alındı.

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