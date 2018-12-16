0553 313 94 23

Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip etti

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, siyah beyazlılar ile yol ayrımına giden Portekizli yıldız Pepe'nin tribünde olması dikkat çekti.

16 Aralık 2018 Pazar 22:29
Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip etti

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ederken ayrılığı için resmi açıklama beklenen Pepe mücadelede forma giymedi.

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ederken ayrılığı için resmi açıklama beklenen Pepe mücadelede forma giymedi. Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Portekizli yıldız, mücadeleyi tribünden izledi. Geçtiğimiz sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı maçlar çıkaran Pepe, Süper Lig’de ise 23 karşılaşmada görev yaparken, sezonun son bölümünde sakatlığı yüzünden uzun süre takımdaki yerini alamamıştı.

Resmi açıklama bekleniyor

2018-19 sezonuna iyi bir başlangıç yaparken, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken Portekizli futbolcu son dönemde yüksek maliyetinin yanı sıra uzun süreli sakatlık problemleriyle gündeme gelmişti. İlerleyen yaşı ve yıllık 4 milyon 750 bin euroluk garanti ücreti yüzünden gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Pepe alacaklarına karşılık serbest bırakıldı. Siyah-beyazlılar ile deneyimli oyuncu arasında yapılan görüşmelerde sezon sonunda bitecek olan sözleşmenin feshi için her konuda anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:29
  1. Trabzon
  2. Pepe
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik açıkladı: Okullar tatil değil
    1. Valilik açıkladı: Okullar tatil değil
    2. Sosyal medya uygulaması Vine'ın..
    3. Ünal Karaman: O gölü yemememiz..
    4. Şenol Güneş itiraf etti! 'Demirören..
    5. Maçın ardından
    6. Maçın ardından
    7. Sudan'da bu yıl binlerce kişi evlerini..
    8. Ahmet Ağaoğlu: Görüntüleri izlemedim
    9. Maçın ardından
    10. Beşiktaş, uzatmada 1 puanı kurtardı
    11. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da dağda mahsur..
    12. Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip..
    13. Es Es'in teknik direktörü Fuat..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
    15. Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
    17. Trabzonspor fırsat tepti
    18. Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır..
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. "Uluslararası Dostluk Kısa Film..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi