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Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den Eljif Elmas kararı!

Büyük umutlarla transfer edilen fakat istenileni veremeyen genç oyuncu için Fenerbahçe başka bir takıma kiralık vermeyi planlıyor.

01 Mayıs 2018 Salı 12:24
Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den Eljif Elmas kararı!

Fenerbahçe’nin Avrupa’nın devlerinin elinden kaptığı Makedon oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi. Devre arasında lisansı çıkartılan ancak göze giremeyen Eljif Elmas’ın yeni sezonda kiralanmasına karar verildi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Türkiye’den birçok takım sırada.

Ancak yönetimin önceliği, Eljif Elmas’ı Avrupa’da kendisini geliştirebileceği bir takıma göndermek. Genç futbolcu da buna sıcak bakıyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:24
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