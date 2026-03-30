Tahran alevler içinde: Siyonist saldırganlık sivillerin tepesine bindi!
ABD ve katil İsrail'in kirli ittifakı, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alarak bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğine getirdi.
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran’ın başkenti Tahran’ın güney ve batısında yoğun nüfuslu bölgelerde art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.
AA muhabiri, Tahran’ın güney ve batısında patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalar kentin yoğun nüfuslu bölgelerinden olan güney ve batısında gerçekleşti.
Meydana gelen patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi.
İranlı yetkililer patlamalara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Gündem
Amerikan-İsrail saldırıları Tahran’ı durduramadı! Füzeler her şeye rağmen havalanmaya devam ediyor!