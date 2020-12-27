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Sağlık Tahinin faydaları neler? Tahin neye iyi geliyor?
Sağlık

Tahinin faydaları neler? Tahin neye iyi geliyor?

Magnezyum deposu olan tahin, sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. Gün boyu vücudun enerji oranını arttırır, yorgunluk ve stres gibi sağlık sorunlarına birebir gelir. İşte tahinin inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-12-27 03:26:00 -
Tahinin faydaları neler? Tahin neye iyi geliyor?

Susam tohumunun ezilmesi ile elde edilen tahin, genellikle kahvaltılarda tüketilir. Sağlığa olan faydalarıyla birçok araştırmaya konu olmuştur. Kahvaltıda tüketilen bir kaşık tahin, gün boyu vücudun enerji oranını yüksek tutar. İçeriğinde bol miktarda kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve çinko gibi minerallerin yanı sıra E vitamini de barındırmaktadır.

İşte tahinin inanılmaz faydaları

- İçerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalpte iltihaplara bağlı olarak gelişen kardiovaskuler hastalıkları önler. Kolesterol seviyesini dengeler.

- Demir, çinko, selenyum gibi mineraller bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kemik gelişimine katkı sağlar. Kemikleri güçlendirir, kasları kuvetlendirir.

- Vücutta biriken toksin ve bakterileri atmada oldukça etkilidir.

- Beyin sağlığına iyi gelir. Hafızayı kuvvetlendirici etkiye sahiptir.

- Kandaki hemoglabin oranını arttırarak anemi hastalığını önler.

- Saçların hücre yapısını kuvvetlendirir.

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