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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor: 76- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol : 80

28 Nisan 2019 Pazar 22:30
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Sinem Tetik

Afyon Belediyespor: Zelionis 5, Oğulcan Baykan 7, Serkan Menteşe 17, Altan Erol 20, Talat Altunbey 16, Cevher Özer 11

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 23, Tiby 6, Eldridge 9, Kenneth Hayes 19, Berkay Candan 14, Yangue 1, Kerem Özkan 8

1. Periyot: 24-13

Devre: 41-37

3. Periyot: 61-50


AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Afyon Belediyespor'u deplasmanda 80-76 yendi.

Maça Afyon Belediyespor hızlı başladı. İlk 4 dakikada rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, 10-0'lık seri yakaladı. Talat Altuney, Altan Erol ve Cevher Özer'in sayılarıyla sayı üretin Afyon ekibi çeyreği 24-13 önde geçti.

İkinci çeyreğe de top kayıplarıyla başlayan Büyükçekmece Arel Üniversitesi, sayı bulmakta zorlansa da farkın açılmasına izin vermedi. İlk devre Afyon Belediyespor'un 41-37 üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyreğe Altan Erol ve Zelionis'in sayıları ile hızlı başlayan Afyon Belediyespor, üçüncü çeyreği 61-50 önde geçti.

Son çeyrekte Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol etkili oldu. Pota altını kullanmaya çalışan İstanbul ekibi, faul atışları ile sayı üretti. Gibson ile bulduğu sayılarla farkı eriten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, son 6 dakikaya 68-66 önde girdi. Çekişmeli geçen son dakikalarda üstünlüğünü koruyan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahadan 80-76 galip ayrıldı.



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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 22:30
  1. Afyon Belediyespor
  2. Afyonkarahisar
  3. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  4. Basketbol

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