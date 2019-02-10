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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- TOFAŞ: 95 - Afyon Belediyespor: 74

10 Şubat 2019 Pazar 19:37
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sinan İşgüder, Alper Özgök, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 31, Weems 11, Kadji 2, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 6, Emre Tanışan, Yiğit Arslan 3, Elegar 17, Mert Konuk 3, Muhaymin Mustafa 3

Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Hagins 8, Altan Erol 15, Calloway 7, Carter 15, Safdar Çağan Aydın, Oğulcan Baykan 2, Serkan Menteşe 9, İsmail Kerem Gülmez, Talat Altunbey, Dorukhan Engindeniz 10, Cevher Özer

1. Periyot: 26-23

Devre: 48-37

3. Periyot: 71-57


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 95-74 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Altan Erol'un asist ve sayılarıyla etkili olan Afyon Belediyespor, 6. dakikayı 16-12 önde geçti. Mejia ve Garrett'in devreye girmesiyle üst üste sayılar bulan TOFAŞ, 8. dakikada skoru lehine çevirdi: 20-18. Berkan Durmaz'ın da skora katkısıyla iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, çeyreği 26-23 üstün kapattı.

İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan TOFAŞ, 12. dakikada farkı 7'ye (30-23) yükseltti. Mavi-yeşilliler, ilerleyen bölümde özellikle Mejia'nın basketleriyle 10-0'lık seri yakaladı ve skoru 40-26'ya getirdi. Baskılı oyunu sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 48-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta TOFAŞ, set hücumlarında Elegar, Weems ve Garrett üçlüsünü iyi kullanarak, 23. dakikayı 14 sayılık farkla (54-40) geçti. Genç oyuncusu Berkan Durmaz'ı da zaman zaman devreye sokan ev sahibi ekip, boyalı alandan Elegar ile katkı almaya devam edince final periyoduna 71-57'lik skorla gitti.

Son periyotta farkı daha da açan TOFAŞ, karşılaşmadan 95-74 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Mejia 31 sayı üreterek, maçın en skorer ismi oldu. Afyon Belediyespor'da Carter ve Altan Erol, 15'er sayıyla oynadı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:37
  1. Afyon Belediyespor
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