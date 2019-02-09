



Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Ali Köseoğlu

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 4, Pressey 22, Erkan Veyseloğlu 3, Burak Can Yıldızlı 8, Buva 9, Kenan Sipahi 6, Ömer Utku Al, Samet Geyik 6, Gibson 17, Benzing 10

Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 1, Campbell 2, Landesberg 20, Gabriel 9, Stimac 7, Metin Türen, Ender Arslan 8, Kaya Peker 9, Nusret Yıldırım, Redding 11

1. Periyot: 21-15

Devre: 36-23

3. Periyot: 56-40

Beş faulle çıkan: 39.20 Benzing (Beşiktaş Sompo Japan)





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Türk Telekom'u 85-67 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 13-7 üstün geçti. Pota altından sayılar üreten konuk ekip karşısında Burak Can Yıldızlı'nın basketleriyle 7. dakikada farkı çift hanelere (18-7) taşıyan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ve Türk Telekom'a kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Samet Geyik, Benzing ile Pressey'nin üç sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı 16 sayıya (34-18) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum etti ve siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 36-23 üstün gitti.

Üçüncü periyotta, Gabriel'le dış atışlardan, Landesberg'le serbest atışlardan sayılar üreten Türk Telekom, 25. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 42-34. Çeyreğin kalan bölümünde oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan, Erkan Veyseloğlu ve Gibson'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı açtı ve final periyoduna 56-40 önde girdi.

Son çeyreğin başında Gabriel ve Ender Arslan'ın basketleriyle 9 sayı üreten, buna karşın potasında 2 sayı gören Türk Telekom, 33. dakikada farkı 9'a (58-49) indirdi. Kalan bölümde Gibson ve Pressey'le rahat sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 85-67 galip ayrıldı.