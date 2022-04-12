Tahin : Vücuttaki zehri atan doğal şifa kaynağı!

Bir kez bile tükettiğinizde vücuttaki zehri atıyor!

Tahin: Kanser, diyabet gibi birçok hastalığa şifa olan tahin son yılların harika besini olarak biliniyor. Tahin, vücuttaki zehri atmıyor aynı zamanda protein ihtiyacını da karşılıyor. Hücre yapısının bozulmasını engellediği için yaşlanmayı da adeta durduran tahini sık sık tüketmek gerekiyor. İşte tahinin harika faydaları...

Mevsimsel hastalıklara karşı vücuda güç veren tahin, pekmez ile karıştırılıp yenildiğinde sadece kan yapmakla kalmıyor, vücuttaki zehri de yok ediyor..

Tahin pekmez karışımı bağışıklık sistemini güçlendirir..

Pek çoğumuza tek başına tadı güzel gelmese de, pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde hem daha lezzetli hem de daha faydalı bir hal alır. Pekmez tahin karışımı kişiye sadece enerji vermekle kalmaz, önemli derecede kan yapar, soğuk kış günlerinde üşümeyi önler, bedeni sıcak tutar. Mümkünse her gün kahvaltımızda kendimiz için ve çocuklarımız için tahin pekmez karışımını eksik etmeyelim.

Aç karnına tahin yemek

Vücuda ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali sağlıyor

Her sabah 3-4 yemek kaşığı kadar yiyeceğiniz tahinle vücudunuza ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitamini kazandırabiliyor, bu sayede kendinizi gün içinde çok daha zinde hissetmeye başlayabiliyorsunuz

Hangi tahin alınmalı?

Kaliteli tahinin en önemli özelliği susamın yüzde yüz organik olmasıdır. Tamamen içeresinde başka ham madde ya da yoğunlaştırıcı kıvam arttırıcı bulunmaması gerekiyor. Organik bir tahinin anlaşılmasının en büyük sebebi kullanılan susamdır.

Tahin nasıl yapılır?

Tahin susamın ezilerek ve çeşitli işlemlerden geçirilerek yağ gibi akıcı bir kıvama gelmiş şeklidir. Tahinin Faydaları; E, C ve B vitaminleri bakımından çok zengindir. Hücre yapısının bozulmasını önler. İdrar sökücü etkisi vardır.Yaraların iyileşmesini çabuklaştırır.

Tahin faydaları

Beyni güçlendirir.

Kalp sağlığını korur.

Şişliği azaltır.

Astıma iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bakır, fosfor, kalsiyum gibi çeşitli mineraller içerdiği için kemik yoğunluğunu artırır.

İltihabı olumlu etkiler.

Beyin sağlığına iyi gelir.

Hücre yapısının bozulmasını engelliyor

Kanseri önlüyor

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