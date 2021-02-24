‘Taarruz’ vurgusu yapan Emekli Korgeneral uyardı! Teyakkuzdalar, Türkiye'ye karşı kirli plan

ABD'nin Suriye'nin Ayn Divar bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile üs kuracağı iddiası bölgede gerilimi artırdı. Irak - Suriye - Türkiye üçgenininin bağlantı noktasında bulunan bölgede Ruslar ve Rejim güçlerinin de bulunduğu biliniyor. Rusların yoğun hazırlık yapıtğı da gündeme gelmişti. Ayn Divar Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesini tamamlaması ve olası Sincar Harekatı planı açısından kritik öneme sahip.

Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Tamamlanmayan Barış Pınarı Harekatı bölgesini korumak için, Türkiye'nin o bölgeye harekat yapmasını engellemek için yapılan bir girişim bu. Gerilim arttı, bu hamle ile daha da artar" ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bizim Cizre'nin karşısında, Cizre'ye birkaç kilometre mesafede bir yer. Oranın önemi şu; Ruslar ile ABD'liler arasında çatışma var. Rusların Kamışlı'ya girmesini engelliyorlar. O Kamışlı'nın ağzında bir yer.

"ABD bunu istemiyor"

Pekin, Türkiye'nin Türkmen ve Sünni Arap bölgesinde etkin olmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Pekin, bölgenin önemine dair sözlerini şöyle sürdürdü:

İkincisi Dicle üzerinde Irak'ta Feyz Habur Kapısı var. O kapı, bu kapıyı kontrol ediyor. O kapıdan ABD'lilerin TIR'ları geçiyor. Sadece oradan değil, ama oradan da çok sayıda geçiyor. Hem o köprüyü hem de medet yolunu kontrol edecekler. Türkiye'nin Ovacık'tan kapı açmasını engelliyorlar. Türkiye Ovacık'tan kapı açar ise Telafer üzerinden Musul'a gidiyor. Hem Türkmenler hem de Sünni Araplar üzerinde Türkiye'nin etkisi oluyor. ABD bunu istemiyor. Türkiye'nin Ayn İsa bölgesinde falan YPG/PKK'ya yoğun bombardımanı var. Haseke bölgesindeki YPG'li teröristleri geri atmak için... YPG/PKK orada hendek falan kazmaya başlamıştı. Türkiye'nin taarruzları ve oraya yapılacak muhtemel taarruzları engellemeye yönelik çabaları var. Türkiye'yi taarruzlardan caydırmak gibi bir amaçları olabilir.

Gündemdeki Sincar Harekatı'na değinen Pekin, bölgede olası bir ABD üssünün hazırlıkları da etkileyeceğini vurguladı, şöyle konuştu:

Türkiye'nin olası Sincar Harekatı'na olumsuz etkisi olur. Biz bir harekat yaparsak Rasulayn üzerinden olacak ya da Irak üzerinden Sincar'a olacak. Olası harekat hazırlıklarını da bozar. ABD'lilerin orada üssünün olması, aynı zamanda 'koalisyon üssü' diyorlar. Türkiye için caydırıcı etkisi var. YPG'ye 'korkmayın, biz sizin arkanızdayız' mesajı veriyorlar.

Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Kuzey Irak'ta 30-35 kilometre bir tampon bölge elde etmek üzere, bitiriyor orayı. Suriye'de aynı şeyi yapıyor, 300 kilometre falan bir yer kaldı. Tamamlanmayan Barış Pınarı Harekatı bölgesini korumak için, Türkiye'nin o bölgeye harekat yapmasını engellemek için yapılan bir girişim bu.

Rusya'nın hamlesi ne olur?

Pekin, bölgede ABD'nin yanı sıra Rusya'nın da olduğunu ifade etti. Pekin, şunları söyledi:

Ruslarda onun yanına bir üs kurarlar. O bölgede Hasake'de onlar da var. Onlar da oraya bir üs kurarlar, birbirlerine saldırmazlar. Ruslar son YPG ile faaliyetler sonrası bazı yerleri kapattılar. Halep tarafına falan girişi kapattılar. ABD'liler de onların Ayn İsa, Kamışlı bölgesine girmesini engelliyorlar.

Pekin'in konuya ilişkin son ifadeleri şöyle:

Bir üs değil ama orada bir nokta tesis ederler. O noktanın görevi, Rusya, Rejim güçleri ve Türkiye'yi oraya müdahale etmekten caydırmak olur.

Gerilim bölgede artmış durumda. Bu hamle gerilimi daha da artıracak.