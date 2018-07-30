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Swansea'da Ayew'den sonra golcüsü de Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Wilfried Bony'e kanca attı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 01:50
Swansea'da Ayew'den sonra golcüsü de Fenerbahçe'ye geliyor!

Andre Ayew’i haftalık 80 bin sterlin’lik yüksek maliyetinden kurtulmak için F.Bahçe’ye gönderen Swansea, Wilfried Bony’yi de teklif etmişti…

Haftada 120 bin sterlin ödediği Fildişili oyuncu için İngilizler, “alacakları konusunda ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin” teklifi sunmuştu.

F.Bahçe yönetimi yılda 6.2 milyon sterlin kazanan Bony’ye, Andre Ayew’e ödediği 4.9 milyon euro’yu vererek ikna etmeye çalışıyor. Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Bony’nin kiralama bedeli olmadan gelmesi durumunda sürpriz bir transferin gerçekleşebileceği bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 01:50
  1. Fenerbahçe
  2. Swansea City
  3. Wilfried Bony
  4. Andre Ayew

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