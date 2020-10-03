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Ekonomi Suzuki SX4 S-Cross ekimde Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

Suzuki SX4 S-Cross ekimde Türkiye'ye geliyor

Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross'u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:26:34 -
Suzuki SX4 S-Cross ekimde Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL (AA) - Suzuki Sx4 S-Cross, Türkiye'de ekim ayı içerisinde Suzuki showroomlarında yerini alacak.

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, SX4 S-Cross, tüketici ile buluşmaya hazırlanıyor.

1.4 litre hacimli 140 PS güç üreten Boosterjet benzinli motoruyla da dikkati çeken önden çekişli SX4 S-Cross, 6 ileri tam otomatik şanzımanı ve ideal boyutlarıyla kendi sınıfındaki iddiasını ortaya koyuyor.

LED far grubu, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltukları, manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları, 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi ve anahtarsız çalıştırma gibi standart donanım özelliklerine sahip SX4 S-Cross, sürüş konforunu artıran özellikleriyle fark yaratıyor.

Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross'u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Suzuki'nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli, özgün tasarımı, 8 farklı gövde renk seçeneği, konfor odaklı GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ve performanslı motoruyla Ekim ayı içerisinde Türkiye'de 289 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunulacak.

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