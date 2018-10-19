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Suudi Arabistan'da Josef de Souza devrimi! Ülkede kurallar değişti

Suudi Arabistan’dan Dubai’ye üzerinde bornozla uçmak zorunda kalan Josef de Souza, ülkede kıyafet yönetmeliğine dair değişiklik yapılmasını sağladı.

19 Ekim 2018 Cuma 14:48
Suudi Arabistan'da Josef de Souza devrimi! Ülkede kurallar değişti

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Josef de Souza, futbol hayatını sürdürdüğü Suudi Arabistan’da kuralların değişmesine sebep oldu. 
 
Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Dubai yolculuğu sırasında verdiği ilginç görüntülerle gündeme gelmişti. Üzerindeki Bermuda şortla uçağa binmesi engellenen oyuncu, bunun üzerine çantasından çıkardığı bornozu üzerine geçirmiş ve Dubai Havaalanı’na da bu şekilde iniş yapmıştı. 
 
Konuyla ilgili yasaklamanın havaalanı ve Suudi havayollarıyla uçan yolculara yönelik yönetmelik ve havaalanı yetkililerin takdir haklarıyla ilgili mevzuattan kaynaklandığı ortaya çıktı. 
 

Olayın geniş yankı uyandırması Suudi yetkilileri rahatsız etti. Bunun üzerine yeni bir düzenleme için çalışma başlatıldığı ve konuyla ilgili kuralların değişmesiyle bu çalışmanın sonuçlandırıldığı bildirildi. Buna göre bundan böyle yabancı kişilerin Suudi uçaklarıyla seyahatindeki kıyafet yönetmeliğinin esnetildiği belirtildi.

Kaynak: Milliyet

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:48
  1. Josef de Souza
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