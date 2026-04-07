Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 11 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Müdahale sırasında parçalanan bazı füze unsurlarının enerji tesislerinin yakınına düştüğü, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Şarkiye bölgesinde 11 balistik füzenin imha edildiği, bunlardan 7'sinin imhası sırasında dağılan parçaların enerji tesislerinin yakınına düştüğü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.