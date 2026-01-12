Suudi Arabistan, ticari ürün ambalajlarında Esmaü’l-Hüsna kullanımını yasakladı.

  • İSTANBUL
Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı, Allah’ın isimlerinin ticari ambalaj ve ürünler üzerinde kullanılmasını yasakladı. Kararın, kutsal isimlerin kullanım sonrası yerlere atılması veya uygunsuz yerlerde kalarak "aşağılanmasını" önlemek amacıyla alındığı açıklandı.

Suudi Arabistan, dini değerlerin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin tarafından yapılan açıklamada, Allah'ın isimlerinin (Esmaü’l-Hüsna) ticari ürünlerin ambalajları ve poşetler üzerinde yer almasının yasaklandığı bildirildi.

"SAYGININ KORUNMASI AMAÇLANIYOR"

Bakanlık Sözcüsü Hüseyin, ambalajların kullanım sonrası yerlere düşebileceğine veya uygunsuz şekilde atılabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, "Ticari işletmelerin, kutsal isimlerin aşağılanmasına veya uygunsuz kullanımına yol açabilecek şekilde her türlü ürün üzerine Allah kelimesini veya Esmaü’l-Hüsna'yı yazması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu kararla, dini sembollerin ticari meta haline getirilerek saygınlığının zedelenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

