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Dünya

Suudi Arabistan, kırbaçlama cezasını kaldırıyor!

Suudi Arabistan'da işlenen bazı suçların karşılığında verilen kırbaçlama cezası kaldırma kararı aldı.

2020-04-25 12:39:00 -
Suudi Arabistan, kırbaçlama cezasını kaldırıyor!

Alınan bu kararın bu ay içerisinde Yüksek Mahkeme Genel Komisyonu'nda alındığı ve cezai müeyyidenin yerine bundan böyle ya hapis ya da para cezası ya da her ikisinin birlikte verileceği belirtildi.

Yüksek Mahkeme'den sunulan belgede uygulamayla ilgili, "Karar, Kral Selman yönetimindeki insan hakları reformlarının devamı ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın doğrudan gözetimi altında alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'da çeşitli suçları cezalandırmak için kırbaçlama uygulanıyordu

Devlet destekli İnsan Hakları Komisyonu (HRC) Başkanı Awad Alawad, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu reform Suudi Arabistan’ın insan hakları gündemiyle ilgili çok önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.

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