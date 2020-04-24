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Dünya

Suudi aktivist hapiste hayatını kaybetti

Suudi Arabistan yönetimi ve destekçilerine yönelik eleştirileriyle bilinen insan hakları aktivisti ve akademisyen Dr. Abdullah el Hamid hapishanede hayatını kaybetti.

2020-04-24 14:20:00 - 2020-04-24 14:22:56
Suudi aktivist hapiste hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın fikir tutuklularından biri daha hapiste ağır şartlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Bölge kaynaklarının ve insan hakları gruplarının aktardığı bilgilere göre, ülkenin önde gelen akademisyenlerinden ve insan hakları aktivistlerinden biri olan Dr. Abdullah el Hamid yaşamını yitirdi.

2012 yılından bu yana aralıksız olarak hapiste tutulan 69 yaşındaki el Hamid, 9 Nisan günü felç geçirerek komaya girmiş, başkent Riyad'da hastaneye kaldırılmıştı.

Mepanews'in haberine göre Dr. Abdullah el Hamid'in hem hapishanede, hem de kaldırıldığı hastanede ağır bir tıbbi ihmalle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Gerekli bir şekilde tedavi alma hakkına engel olunan el Hamid bugün, Ramazan ayının ilk günü olan 24 Nisan'da hayatını kaybetti.

El Hamid'in ölümü insan hakları çevrelerinde büyük bir tepkiye yol açtı.

El Hamid, 2012'de tekrar "kaosa yol açma, kamu düzeninin bozma, alimlere 'saray alimi' olma suçlamasında bulunma" gibi suçlar nedeniyle tutuklandı. 6 ay sonra sonuçlanan mahkemede 5 yıl hapse mahkum edildi, eskiden affedilen 6 yıllık cezası da buna eklendi.

El Hamid'in avukatları da bir süre sonra Suudi yönetimince tutuklandı.

Dr. Abdullah el Hamid, 2009 yılında kurulan Suudi Arabistan Sivil ve Siyasi Haklar Derneği'nin kurucularından biriydi.

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