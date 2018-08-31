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Sütü kaynatırken taşmaması için ne yapmak gerekir?

Sütü kaynatırken taşmasına engel olmak için neler yapmak gerekir? İşte kaynatırken taşmasını engellemek için yapmanız gerekenler...

31 Ağustos 2018 Cuma 18:58
Sütü kaynatırken taşmaması için ne yapmak gerekir?

Tencerede süt kaynatan ya da yoğurt mayalayan kadınlar, sütün taşmaması için ocağın başında dikilmek zorunda kalabilir. Lakin bunun için dakikalarca ocak başında beklemenize gerek yok.

Tencerenin içerisine konulan süt taşı sayesinde süt, kaynadığı ve kabardığı zaman sesli bir şekilde uyararak sütün taşmasının önüne geçmiş olacaksınız.

Süt taşı nasıl kullanılır?

Öncelikli olarak yapmanız gereken şey, boş bir tencere üzerine yatay bir şekilde süt taşını koyun. Daha sonra tencerenin içerisine sütü ekleyin.

Süt kaynamaya ve kabarmaya başladığında iki farklı şekilde ses çıkaracaktır. Böylece sütün kaynadığından ve kabardığından haberiniz olacaktır.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 18:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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