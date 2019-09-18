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Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, yarı çıplak kıyafetler eşliğinde sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki’nin konserini iptal etti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:32
Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı

 Haber Merkezi 

27 Eylül 2019 Cuma günü Kahramanmaraş’ta konser vermesi planlanan şarkıcı Aleyna Tilki’nin rezilliğine “dur” denildi. Başörtüsüne uzanan düşman ele karşı ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’ın ismini taşıyan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, yarı çıplak kıyafetler eşliğinde sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki’nin konserini iptal etti.

Tepkiler çığ gibi büyümüştü

Her fırsatta kendi vücudunu teşhir etmekten başka hiçbir meziyeti olmayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı ve dansözün, gayri ahlaki fotoğraflarını paylaşan Kahramanmaraş halkı ise, “Sütçü İmam’ın memleketinde bu ismin konser vermesi ne kadar uygun?” şeklinde tepkiler göstermişti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “26 Eylül 2019 tarihinde Doğa Koleji sponsorluğu ve organizasyonu ile üniversitemiz stadyumunda gerçekleştirilmesi düşünülen konser iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. Maraşlıların tepkisine neden olan konserin iptal edildiğini belirten Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Akit’e yaptığı açıklamada, “Konseri, Doğa Koleji düzenlemişti. Biz sadece yer tahsis etmiştik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, Aleyna Tilki’nin konserini iptal ettik” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:32
  1. Aleyna Tilki
  2. Sütçü İmam
  3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  4. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
  5. Akit
  6. Doğa Koleji

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