Süt şerbetli sünger tatlısı tarifi! Bu şok eden detay: hem içi hem de dışı çok lezzetli olacak!

Süt şerbetli sünger tatlısı nasıl yapılır

MALZEMELER (Kek tarifinde; yağ, süt, yoğurt yok)

4 Tepeleme yemek kaşığı şeker

4 Tepeleme yemek kaşığı un

4 Tepeleme yemek kaşığı irmik

4 Yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 Tatlı kaşığı limon suyu

(Sıdıka hanım kek için 28 cm.lik yuvarlak tepsi kullanmış. Ben kare borcam tepsi kullandım)

ŞERBETİ

4 Su bardağı süt

1 Su bardağı şeker

1 paket vanilya

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1 Su bardağı soğuk süt

1 Paket krem şanti

Şerbet-i sütlü’nün Yapılışı

Şekeri ve yumurtayı 30 saniye kadar çırpın. Pandispanya da olduğu gibi çok çırpmaya gerek yok. Diğer malzemeleri ekleyip (limon suyunu kabartma tozunun üzerine dökün) karıştırın ve az yağlanmış tepsiye dökün.180 derecelik önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Kek pişerken, şerbet için olan 1 bardak şekeri, 1 bardak sütün içinde ısıtarak eritin. Şeker eridikten sonra 3 su bardağı sütü de soğuk olarak ilave edin. Kek fırından çıkar çıkmaz, soğuk şerbeti üzerine dökün. Kek sıcak, şerbet soğuk olacak.

Şok eden detayla daha güzel oluyor!

2-3 dakika içinde kek bütün sütü çekiyor ama yerken sütü mutlaka hissediyorsunuz

Üzerine ister krem şanti, ister kendi yaptığınız bir kremayı dökün.

Tatlı bir gün beklerse çok daha güzel oluyor.

Afiyet şifa olsun.

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