Süt ile varis tedavisi dikkat çekti! kadın ve erkek bu karışımı bulan kaçırmıyor! Kaçıran ise bin pişman!

Bazen acılı ve ağrılı süreçler olsa da çok ilerlemediği sürece varisle yaşama normal olarak devam edilebilir. Varis çok ayakta duran kişiler, kilolu kişilerde, fazla zorlama ile egzersiz yapan kişilerde ve hamilelerde görülmektedir.

Süt İle Varislerden Kurtulun

1 Su bardağı süt

Yarım kalıp sabunu

Yapılışı:

Kalıp sabunu rendeleyerek ılık süt içinde eritiyoruz.

Bir pamuk yardımıyla aşağıdan yukarı doğru iyice sürüyoruz.

Öylece kremi çekmesini bekliyoruz.

Nasıl Uygulanır:

Bu kür haftada 3 kez tüm varisler iyileşene kadar devam edilir.

Süt Kolay emilmesini sağlarken, Kalıp sabunu doğal içeriği ile kan dolaşımını hızlandırarak damarların temizlenmesini sağlar.

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