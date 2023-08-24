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Kadın - Aile Süt ile varis tedavisi dikkat çekti! kadın ve erkek bu karışımı bulan kaçırmıyor! Kaçıran ise bin pişman!
Kadın - Aile

Süt ile varis tedavisi dikkat çekti! kadın ve erkek bu karışımı bulan kaçırmıyor! Kaçıran ise bin pişman!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 21:10:00 -
Süt ile varis tedavisi dikkat çekti! kadın ve erkek bu karışımı bulan kaçırmıyor! Kaçıran ise bin pişman!

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çevresindeki damarlarda oluşur. varis mücadelesi öncesinde dikkat çeken bu karışımı

Bazen acılı ve ağrılı süreçler olsa da çok ilerlemediği sürece varisle yaşama normal olarak devam edilebilir. Varis çok ayakta duran kişiler, kilolu kişilerde, fazla zorlama ile egzersiz yapan kişilerde ve hamilelerde görülmektedir.

Süt İle Varislerden Kurtulun

1 Su bardağı süt
Yarım kalıp sabunu
Yapılışı:
Kalıp sabunu rendeleyerek ılık süt içinde eritiyoruz.
Bir pamuk yardımıyla aşağıdan yukarı doğru iyice sürüyoruz.

Öylece kremi çekmesini bekliyoruz.
Nasıl Uygulanır:
Bu kür haftada 3 kez tüm varisler iyileşene kadar devam edilir.

Süt Kolay emilmesini sağlarken, Kalıp sabunu doğal içeriği ile kan dolaşımını hızlandırarak damarların temizlenmesini sağlar.
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