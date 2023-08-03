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Yaşam Susuzluk kapıya dayandı! O baraj tamamen kurudu
Yaşam

Susuzluk kapıya dayandı! O baraj tamamen kurudu

Yeniakit Publisher
2023-08-03 09:38:00 -

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kumköy Barajı tamamen kurudu. Baraj alanı dronla havadan görüntülendi.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı, topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde baraj tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntüler olayın vehametini gözler önüne serdi.

Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı. Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi. Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu. Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajının son halini görenler, gözlerine inanamadı.

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Yorumlar

Kuruyan göl

Kuruyan göl yataklarını derinleştirin genişletin derinleştirin derinleştirin genişletin

Mustafa

Suyu çekilen nehir dere yataklarını derinleştirmeyene yazıklar yazıklar olsun .Derinleştirin genişletin derinleştirin derinleştirin genişletin denize ulaşacak suyu göllere pompalayın
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